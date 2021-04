El proyecto del Ciudad de Tudela deja el césped sintético

La remodelación del estadio Ciudad de Tudela no tendrá césped artificial sino hierba natural, tal y como habían destacado en numerosas ocasiones el alcalde Alejandro Toquero y el presidente del CD Tudelano Jesús Miranda para su uso en eventos o o conciertos. Así lo indicaron ayer los propietarios del CD Tudelano, los empresarios argentinos Raúl Sánchez y Guillermo Pereira ya que indicaron que para aspirar a Segunda A, algo necesario para la viabilidad de la empresa, una de las condiciones, al igual que la iluminación, es que el campo tenga hierba natural. "Hoy no tiene sentido la hierba artificial, ese dinero se puede emplear en las luces y las instalaciones", indicó Sánchez. Ayer mismo mantuvieron una reunión con el alcalde y la concejala de Deportes y según señalaron "el proyecto del estadio tiene 7 fases que podrían hacerse en 3 ó 4 años. Hay que ver de qué manera se pueden acortar esos tiempos. Hay que modificar las prioridades, el original tenía hierba artificial y hoy no tiene sentido invertir en hierba artificial". Los inversores aseguraron que estarían dispuestos "a participar en la financiación" de la rehabilitación.