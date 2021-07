Localizan en Tudela a una menor cuya desaparición denunciaron en Zaragoza

La Policía Local de Tudela ha localizado este domingo en la calle Pablo Sarasate de la capital ribera a una menor cuya desaparición había sido denunciada en Zaragoza.

Según fuentes policiales, sobre las 8:00 horas, los agentes identificaron a dos chicas menores de edad tras ser avisados por un vecino de que había unas personas que causaban molestias por ruido en la vía pública.

Después de localizar al tutor legal de una de ellas, los policías comprobaron que sobre la otra chica existía una denuncia por desaparición en Zaragoza, su ciudad de residencia, por lo que dieron aviso a sus tutores legales de su aparición.

Los agentes custodiaron a la joven hasta las 15:40 horas, momento en el que la entregaron a su responsable en la estación del tren para que regresara a su domicilio.A las 12, SOS Navarra informó que mandaba ambulancia medicalizada a un domicilio para valorar a un paciente, siendo el mismo trasladado a Pamplona para su ingreso, no siendo necesario intervenir esta Policía finalmente.Sobre las 13:20, varios ciudadanos avisaron que unas personas estabanen el pasaje sito entre Avenida de Zaragoza y la Carrera. Los agentes comprobaron que se trataba de unos jóvenes con los que se había actuado en otras ocasiones a lo largo de la mañana por molestias de gritos y golpes por la vía pública. Dos de ellos se encontraban en un alto estado de agitación al haber sido conocedores del fallecimiento de una amiga. Tras hablar con ellos y no existir daños en el lugar, finalmente accedieron a ser trasladados a una zona alejada de la población para poder llevar su duelo sin generar molestias.Sobre las 20 horas, un vecino solicitó presencia policial al tener problemas con unos chicos que se encontraban en la calle jugando al balón golpeando la fachada. Los agentes hablaron con los causantes de las molestias, cesando estos en las mismas.Por último, sobre las 2, se recibió queja de gente gritando y bebiendo en la calle Estanca junto al bar allí existente. A la llegada de los agentes la zona se encontraba ya tranquila no habiendo nadie en el lugar.Respecto al tráfico, hoy lunes se encontrará cortada la calle Balsa del Pulguer entre Avenida del Barrio y calle Ador por trabajos de pintado de la señalización horizontal. Además, en Avenida de Zaragoza 19 existirá paso alternativo de vehículos hasta las 12 horas aproximadamente.