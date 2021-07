I-E denuncia que Tudela no cumple el plan de seguridad en los eventos

El grupo municipal del I-E en el Ayuntamiento de Tudela denunció ayer que el equipo de gobierno de Navarra Suma no está cumpliendo el Plan de Seguridad que realizó el propio Consistorio para la organización de conciertos y otros eventos en la plaza de toros dentro del programa Santanica de mi alma.

Según señaló ayer su portavoz Olga Risueño, a través de un comunicado, lo han avisado en varias ocasiones a la concejalía de Festejos, Verónica Gormedino, para que lo cumplieran antes de hacerlo público pero no lo han arreglado. "El escenario está en otra ubicación distinta a la que marca el plan de seguridad y queda demasiado pegado a la salida de evacuación de emergencia", explican. Pero este cambio se produjo el día 23 de julio, gracias a que alertaron a Gormedino y al jefe de la Policía Municipal de esta infracción. "La salida de evacuación de emergencia prevista en el plan se encontraba taponada por las vallas anexas al escenario; como decimos, nos pusimos en contacto de manera privada buscando que se pusiera solución a un tema grave, pero sin hacerlo público, porque no buscábamos otra cosa que solucionar el problema. Nos consta además que no fuimos los únicos que advertimos de esta circunstancia. Nos agradecieron el aviso y nos comunicaron que solo había sucedido ese día, pero que no volvería a ocurrir. Pues bien, para empezar, eso no es cierto, porque también se taponaba la salida los días anteriores al 23, generando un riesgo innecesario si algo hubiese ocurrido".

Risueño se mostró ayer perpleja ya que "no entendemos por qué en algo tan serio e importante como un plan de seguridad no se supervisa constantemente su cumplimiento. ¿Por qué el escenario no está colocado en el lugar que marca el plan de seguridad?, ¿por qué nadie se dio cuenta mientras se estaba montando?", se preguntó. En este sentido calificó de "grave" que en eventos de las características que se están celebrando se "obstaculice una salida de emergencia". "Sabemos además que es la propia empresa organizadora la que verifica que se cumplan las medidas que establece el plan de seguridad y no nos parece ni de lejos lo más adecuado, ya que creemos que debería haber una persona supervisora externa que controlara diariamente que la empresa cumple con todas las medidas de seguridad", añadió. Por ello piden al equipo de gobierno que "se comprometa a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y obligue a la empresa organizadora a cumplirlas".