Lluvia de homenajes en Ribaforada

ya que las fiestas de Ribaforada han sido suspendidas, el Ayuntamiento de Ribaforada quiso, por lo menos, celebrar uno de los actos mas emotivos del programa, el homenaje a los recién llegados. Tirso Calvo, alcalde de la localidad, recordó que hace 14 años, en sus primeros pasos como concejal, se inició la entrega de pañuelos a los pequeños y pequeñas nuevos vecinos de la localidad. En total se impusieron 53, 32 a los bebés nacidos en 2019 y 21 a los nacidos en 2020.

Posteriormente se tributó un homenaje a los presidentes y jugadores del CD Ribaforada, que ha cumplido 100 año de historia. En su nombres se entregaron placas y pañuelos a quienes estuvieron en los últimos 50 años.

100 años Comenzó el acto con la intervención del alcalde que contó la historia del club. A finales de 1920 y gracias al interés de un grupo de jóvenes de la localidad por el deporte, y al impulso de Eduardo Aizpún fundador de este equipo, se consiguió poner en marcha el Club Deportivo Imperio, nombre que homenajea al canal imperial que riega la huerta de la localidad. Este club pronto pasó a llamarse Club Deportivo Ribaforada, nombre que llega hasta la actualidad.

Un 3 de febrero de 1921 se jugó el primer partido amistoso contra el Club Deportivo Mallén con la victoria de los riberos por 3-1. Hasta la temporada 1949-50 el CD Ribaforada no participó en una competición oficial, terminando segundos y jugando la fase de ascenso en la que fueron eliminados. Tras jugar durante mas de 20 años en divisiones regionales, en la temporada 1986-87 ascendió a Tercera división y en dos ocasiones, 1994 y 1996, llegó a jugar la fase de ascenso a Segunda B.

Calvo para finalizar su intervención señaló que "en mi nombre, en el de la corporación y todo el pueblo de Ribaforada, sentimos orgullo de todo lo conseguido y también por todo lo que nos queda por vivir y celebrar deportivamente, gracias a los que estuvieron, estuvisteis y estáis".

El actual presidente, Michel Fernández de 28 años, señaló que "es un honor ser el presidente. No esperaba este regalo en mi vida, no me arrepiento de la decisión y voy a intentar cumplir con todos mis objetivos y deseos. Uno de mis objetivos es que podamos disfrutar de ver en el campo de San Bartolomé un equipo femenino y dar el broche de oro a la igualdad y al respeto a la mujer".

Entre los presidentes de estos últimos años se encontraban presentes Félix Zardoya Gascón, José Luis Urzáiz Jimeno, Alberto Lite Bellón, Rafael Martín Miguel, Ángel Corral Angós, Félix Reinaldos, Evelio Gil García, Ricardo Carcar, Antonio Echave, Pedro Martínez Villafranca, Paul Ruiz Huguet, Manuel Huguet, Carlos Rodríguez Sola, Rubén Marqués Pascual, Luis Miguel Huguet Sola, Pedro Sanz Marqués, Javier Marqués Zardoya, Ramón Zardoya Rodríguez, Sergio Martínez Aznar y Michel Fernández Ariza.