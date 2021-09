Críticas al Ayuntamiento de Tudela por "dar la espalda" al voluntariado arqueológico

El grupo de voluntarios que desde 2014 viene participando en los distintos talleres de arqueología de San Nicolás ha lamentado que el Ayuntamiento de Tudela haya decidido "dar la espalda" al voluntariado arqueológico, mientras otros municipios de la Ribera lo siguen manteniendo e impulsando, como son Valtierra, Ribaforada, Buñuel, Cascante, Ablitas o Corella. Este colectivo ha realizado estas afirmaciones tras conocerse el pasado viernes que el Ayuntamiento acordó destinar un total de 4.568 euros para que el arqueólogo tudelano Juanjo Bienes pueda llevar a cabo a lo largo de este año 2021 los trabajos exigidos por el Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra para dar por concluidas las excavaciones en la antigua iglesia de San Nicolás. Unos trabajos que excluyen cualquier taller de arqueología y que, según dejó entrever este colectivo de personas, podrían estar ya realizados si se hubiera mantenido el taller que había previsto para el mes de agosto. En este sentido, apuntaron que "se hubiera dejado la excavación prácticamente terminada, con el espacio liberado para realizar otras actividades y proyectos".

Ahora, al no haberse excavado durante el verano, el Consistorio está obligado a realizar, "de forma profesional", una serie de tareas y trabajos siguiendo las indicaciones de Príncipe de Viana. "Nos referimos a que se hará por mediación de empresas o autónomos, porque los trabajos anteriores se realizaron de manera profesional, aunque muchos éramos aficionados y el resultado ha sido bueno, ratificado por Príncipe de Viana, aunque algunas declaraciones desde el equipo de gobierno hacían veladas insinuaciones a que no se hacía bien el trabajo", añadieron.

satisfechos Pese a no poder participar en esta última fase de excavaciones, desde el grupo de voluntariado se mostraron "satisfechos" de haber contribuido todos estos años "a descubrir una parte de la historia de Tudela y de aprender cómo la arqueología sirve para continuar aportando datos a la misma, además de elementos de patrimonio". Asimismo, señalaron sentirse honrados por las palabras de agradecimiento que les dispensó el alcalde Alejandro Toquero, si bien reconocieron que "nos hubiera gustado más que nos lo hubiera agradecido alargando un poquito más los talleres, pues habiendo ratificado lo que tanto tiempo ha negado, nosotros hubiéramos preferido ratificar lo que buenamente hubiera rectificado".

El grupo de voluntarios recordó que durante el verano han pedido al Ayuntamiento que rectificara y permitiera los talleres de arqueología. "Le hemos demostrado que los motivos en los que apoyaba el cierre eran datos erróneos. Reunimos más de 1.100 firmas para justificar el interés de la ciudadanía por este popular yacimiento tudelano, hemos alimentado el perfil de Facebook I love San Nicolás... para dar a conocer el trabajo realizado desde 2014". Incluso se ofrecieron a excavar, de manera urgente y altruista junto al arqueólogo Juanjo Bienes, director de la excavación, para terminar de sacar los últimos enterramientos que se quedaron a medio descubrir en diciembre del pasado año. "Nada de esto ha servido para nada. No hemos tenido talleres, ni visitas, ni didácticas ni teatralizadas, y total ¿para qué?, pues para nada, porque en el mes de agosto no ha entrado en San Nicolás absolutamente nadie; otra vez nada de nada, de tantos proyectos como debía de haber en mente. Que no decimos que no los haya, pero que parece que no corrían tanta prisa como para finiquitar los talleres de arqueología restando tan poco tiempo para finalizar la excavación", lamentaron.

Por último, los voluntarios concluyeron que, como es de costumbre en todo lo que se deja de planificar, "ahora todo serán prisas: prisas por acabar de sacar los restos que quedan al descubierto y prisas cuando se tenga que terminar la excavación, porque, aquí y ahora, no ha finalizado la excavación, lo que han finalizado son los talleres, y excavación queda, no para rato, pero sí para incordiar un poco cuando vayan a realizarse las obras de esos proyectos que unos dicen, pero nadie sabe".