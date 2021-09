Toquero profundiza en el victimismo de Tudela y denuncia amenazas de PSN

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (Navarra Suma) está poco a poco profundizando en el victimismo de la capital ribera y en el enfrentamiento directo con el Gobierno de Navarra y con todos los partidos como estrategia política dentro de su gestión populista de la información en los medios de comunicación. Si en la inauguración del monumento a las víctimas de ETA supo retirar el foco de atención de las víctimas para colocarlo sobre si mismo, al arremeter contra la presidenta Chivite durante el acto, ahora ha hecho lo mismo, al acusar al portavoz socialista y secretario de Organización, Ramón Alzórriz, de marginar a la capital ribera en los presupuestos de Navarra a 24 horas de que el Grupo Motor que analiza el futuro del campus de la UPNA exponga su informe en el Parlamento de Navarra.

Toquero ha hecho público un comunicado en el acusa Alzórriz, de lanzar "advertencias veladas" contra Tudela, según el alcalde, por sus críticas contra el Ejecutivo Foral. Según indica el primer edil, Alzórriz en una entrevista le instó de manera directa a "replantearse su actitud respecto a Gobierno de Navarra porque se caza más con miel que con hiel". Para Toquero, se trata de un "claro intento de intimidación de cara a la inminente elaboración de los próximos presupuestos de Navarra" y abunda en la línea de victimismo y de identificación de Tudela con su figura al hablar de que se produce un "acoso a su persona por no someterme ante el Ejecutivo de Chivite".

La entrevista se produjo en la publicación digital eRibera donde Alzórriz señala que "es posible que el nuevo reparto cubra las necesidades que tiene Tudela, pero algunos no lo aplaudirán porque no se llama Carta de Capitalidad" (un extremo sobre el que nada dice Toquero) y asegura que otros dirigentes de Navarra Suma son contrarios a la actitud del alcalde de Tudela. Toquero, que se autocalifica como "líder de Navarra Suma en Tudela" se reafirma en su intención de "no ser el palmero ni de la señora Chivite ni de este Gobierno al que está prohibido criticar so pena de quedarse fuera del reparto de ayudas. Le recuerdo al señor Alzórriz que el dinero que gestiona su Ejecutivo no es solo de los socialistas, es de todos los contribuyentes navarros, incluidos los tudelanos, que es ante los que yo rindo y seguiré rindiendo cuentas para que reciban lo que les corresponde por justicia".

Precisamente, mañana comparece Toquero en el Parlamento de Navarra para exponer las conclusiones del Grupo Motor del Campus de Tudela de la UPNA por lo que ha desenfocado la importancia que pueda tener dicho informe para centra en él la atención. "Espero que estos apercibimientos no tengan nada que ver con los rumores que apuntan hacia una retirada de estudios del campus de Tudela", ha indicado sin dar más datos al respecto, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Chivite de tratar de "amedrentar" a los tudelanos, en un continuo intento de erigirse en la única voz de la ciudad y bajo el lema populista de "si me critican a mi critican a Tudela".

Hay que recordar que los bibliotecarios de Tudela hicieron público un informe en el que acusaban al alcalde de Tudela de haber censurado la participación del escritor Carlos Aurensanz en unas actividades de la Biblioteca por su enfrentamiento en las redes y al no ser "del agrado del alcalde". La misma actitud que ahora critica a Ramón Alzórriz.