I-E pide cambios en la dirección de Cultura de Tudela ante la "nefasta gestión" del área

La "nefasta gestión", "censura", "malas prácticas", "escaso talante democrático" y los innumerables problemas laborales que, a juicio de I-E, se están dando en la concejalía de Cultura de Tudela llevaron ayer a este grupo municipal a pedir un cambio en la dirección de la EPEL Castel Ruiz, tanto dirigido a quien lo preside, la concejala de Navarra Suma, Merche Añón, como a la gerente, Amaya Pérez, un cargo de libre designación.

Los concejales de la oposición no llegaron a pedir su dimisión ni el cese de este cargo elegido por Añón, si bien indicaron de forma categórica que de no tomar medidas no debería seguir siendo concejala, ante la situación límite de este área. "Si no hay ese cambio pediremos la dimisión de ella (Añón) que es quien debe tomar medidas. La responsable política tiene que decir si la persona que pusieron es la adecuada. Ya decidieron sustituir al director de área de servicios sociales de forma fulminante. Si no es capaz de revertir esta situación de forma inmediata no creemos que pueda seguir siendo concejala".

De entre los problemas que citaron uno sobre los que más llamaron la atención fueron los conflictos laborales en Cultura, donde 3 trabajadoras han solicitado la baja "por el mal ambiente laboral y otra más lo ha estado recientemente". En Cultura hay 5 trabajadoras, incluyendo museos. "Estamos hablando de personas que llevan muchos años trabajando en esos puestos, y que nunca habían necesitado poner distancia con el lugar de trabajo por motivos de salud", señaló la edil Inés Munuera, de I-E. De hecho, el comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Tudela ha decidido iniciar un proceso de mediación por la situación laboral, "lo que da idea del clima y la actitud intransigente de la presidenta y la gerente".

Hay que recordar que en noviembre, la EPEL Tudela-Cultura fue sancionada por Trabajo con una infracción grave por "incumplimiento de las normas en materia de jornada, horas extraordinarias, horas complementarias y descansos de dos trabajadoras", por lo que pagaron 600 euros. Además tienen 3 demandas interpuestas por trabajadoras por modificación de las jornadas y reclamación de horas extraordinarias, para lo que Añón ha contratado un abogado laboralista externo.

La reciente carta de más de 20 artistas criticando la actitud y censura de la dirección y gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Tudela ha sido la "gota que ha colmado el vaso". Además de alterar la colocación de las obras y no hacerles llegar el cartel el Consistorio gastó dinero en imprimir carteles diferentes a lo que aportaba la comisaria para que no saliera en euskera y castellano, atentando "contra la libertad de creación y de expresión". Ante esta situación, I-E ofreció ayer una rueda de prensa en la que sacaron a la luz todos los problemas que está teniendo Castel Ruiz en estos dos años y medio de legislatura, incluidas las críticas de muchos artistas.

En este sentido recordó la censura y falta de apoyo económico a la Biblioteca de Tudela (es la que menos da por habitante de todo Navarra) y la actitud del alcalde de impedir que se presentara a un concurso nacional al no enviar unos documentos porque en las actividades diseñadas participaba un autor tudelano que "no era del agrado del alcalde".

Por otra parte, Munuera también recordó que Castel Ruiz no ha presentado el Plan Estratégico, un documento que, según los estatutos, ha de realizar la directora gerente ("cargo de libre designación que cobra más de 50.000 €") y presentarlo al Consejo de Administración. "No es una herramienta que se pueda decidir si hace o no, es de obligado cumplimiento. En la pasada legislatura, dado que no tuvimos ese cargo, se continuó con el que elaboró Javier Briongos. Es un conjunto de principios y objetivos que marcan el rumbo de las políticas culturales", destacó. A este respecto mostró su preocupación por la escasa venta de entradas en el teatro Gaztambide, la desaparición de programas como Mas Moncayo o Des-Adarve que, por una enmienda de I-E, cuenta con 40.000 €. Además recordó que la rehabilitación de la Magdalena fue aprobada por una moción de su grupo.