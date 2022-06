Corte del tráfico en la Avenida del Barrio de Tudela durante tres meses

tudela – La avenida del Barrio de Lourdes de Tudela quedará cortada al tráfico en el entorno de la plaza del padre Lasa el próximo 27 de junio y permanecerá cerrada durante 3 meses si se cumplen los plazos establecidos. Las obras de reurbanización y reforma de la plaza del padre Lasa, por 1,625 millones de euros, son la razón para que durante tres meses se cambie o se altere la dirección de las principales vías y calles del Barrio de Lourdes en torno al pulmón de esa parte de Tudela que es la plaza del padre Lasa. Si bien los primeros pasos se darán ya este lunes 20 de junio, hasta el 27 de junio no se cortará, coincidiendo con la llegada de las máquinas.

Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tudela, Zeus Pérez, que presentó los cambios que va a experimentar este barrio durante los 9 meses que dura la obra y que tendrá dos fases.

primera fase La primera, que durará tres meses, es la que más afectará a la avenida del Barrio de Lourdes, una vía que sirve de alternativa a la avenida de Zaragoza para evitar los atascos del centro.

En concreto se cortará el nudo de la avenida del Barrio y su cruce con la avenida de Santa Ana. Por esta razón, desde el lunes 27 de junio, los vehículos ligeros que se dirijan desde la plaza de Europa hacia el colegio Anunciata deberán desviarse a la izquierda por la calle Aguas del Alhama y luego por la calle Ador para salir a la rotonda de la avenida de las Merindades.

Los que lleven dirección contraria, a la altura de la calle Escarcha deberán girar a la izquierda (para ello se eliminará una parte de la mediana cerca del cine Moncayo) para después bajar hacia la calle Aquiles Cuadra y después a Raimundo Lanas. La salida de la calle Mauleón a la avenida del Barrio seguirá sin cambios.

Se espera que esta fase, que se hace en verano para evitar el tráfico de los colegios, concluye en septiembre u octubre "si no hay problemas" y que el tráfico se reestablezca. Por otra parte los vehículos pesados deberán desviarse de forma obligatoria desde esa misma fecha, el 27 de junio, por la avenida del Instituto y después por Huertas Mayores, teniendo prohibido el paso por el centro del Barrio de Lourdes.

El tramo de la avenida de Santa Ana entre Aquiles Cuadra y la avenida del Barrio quedará como una calle sin salida donde se circulará en las dos direcciones solo para carga y descarga. Por este motivo se eliminarán las plazas de aparcamiento de este tramo de la calle avenida de Santa Ana.

Durante este tiempo, la plaza permanecerá cerrada al tráfico (se eliminarán también las plazas de aparcamiento) y solo se podrá pasar para carga y descarga de los comercios o de los vecinos.

El concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, explicó que durante esta primera fase (por lo tanto al menos hasta septiembre) las terrazas de los bares de la plaza del padre Lasa podrán permanecer en servicio. Además el busto del Padre Lasa se trasladará durante esos 9 meses a la plaza de Perrinche.

En lo que respecta a la segunda fase implicará el cierre por completo de la plaza del Padre Lasa durante los 6 meses restantes, se impedirá el paso de vehículos e incluso los de la Policía Nacional deberán aparcar detrás. Cuando se inicie esta segunda fase se volverán a anunciar los cambios de dirección.

críticas Desde la formación EH Bildu Tutera, que ha estado presente en las reuniones del Ayuntamiento con los vecinos, se ha destacado "la falta de conocimiento" del Ayuntamiento sobre si la obra afecta o no a os soportales de la plaza. "Al decir el concejal que el arreglo de los porches entraba dentro del proyecto, la empresa constructora dijo que no. El descuido de no meter el arreglo de este emblema de nuestra plaza traerá consecuencias, ya que, o se harán después con un nuevo proyecto y una nueva partida, o se inflará el presupuesto para poder incluirlo. El concejal dijo que no sabia como lo haría". Además han hecho hincapié en la problemática de los aparcamientos en el Barrio de Lourdes. l

con lupa

l Quejas. Los vecinos y comercios que puedan tener alguna incidencia se deben dirigir al encargado de obra o al 948 54 66 41.

la cifra

1,6

Millones de euros, es el coste que acometerá la empresa Fermín Osés, con una baja del 10,9% y según el proyecto de Caminos de Guallart Arquitectos y subvebcionado al 50% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España.

detalles

l Incremento. El proyecto de reforma y reurbanización de la plaza Padre Lasa, pasó de 695.000 euros, cuando se presentó en febrero de 2021, a 1,824 millones según reflejaba el pliego de licitación.

l Las claves. Se basa en tres ejes: salvar el desnivel de la plaza, convertirla en peatonal eliminando las plazas de aparcamiento y mantener el arbolado.