Andalucía y Galicia piden los excedentes de vacunas de Madrid

Hazte oír, sembrando odio

Madrid, excedentes de vacunas

Y ahora, Primo de Rivera

Las olimpiadas en el aire

Repetición e interés

Tendencias: Nacho Vidal

Yo viendo que es un futbolista pic.twitter.com/sR5qWq4tMl — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) July 20, 2021

El acoso diario en tu domicilio, con manifestaciones o escraches, son denunciables, tengan el color que tengan. El sistemático, en su domicilio de Galapagar, aparece en lugar destacado en la memoria de actividades de la organización Hazte Oír. Sembrar el odio parece ser su único objetivo, recordamos sus, sus campañas contra el gobierno español, incluso contra el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que tachan de "izquierdista". Con, llegaron a ser considerados de "utilidad pública" cuando gobernaba el PP.Laestá situadade vacunas suministradas. Recibimos con asombro la noticia de que disponen de más de un millón de dosis almacenadas, mientras tanto, sus dirigentes solicitan al gobierno español. Por si no resultaba lo suficientemente inverosímil, tantocomo, ambas gobernadas también por los populares, solicitan al Ministerio de Sanidad el. Podría resultar irrisorio, si no fuera porque hablamos de algo tan grave como proteger la salud. Inmersos en una pandemia, todos deberían remar al unísono.La posible exhumación de los restos del fundador de la falange,, del Valle de los Caídos empieza a ser una realidad. La recién aprobadaencaja las piezas para que ninguna víctima pueda estar enterrada en un lugar preeminente, cosa que sucede en el caso del máximo ideólogo del franquismo. Lo único que podemos esperar es quevivido con la retirada del cadáver del dictador. Fastos, boatos y homenajes, mientras retiran a hombros el féretro, es una imagen que jamás debió existir y, desde luego, no se debería repetir.No paran de aumentar, cada vez suenan más voces que avisan de una posible. Las descafeinadas olimpiadas, sin público en las gradas y con escaso apoyo entre la población nipona, estarán en el aire hasta el último momento. En la mayor parte de los casos, los deportistas, ajenos a la plaga de obstáculos en su camino, seguirán luchando poralcanzar. Y, a pesar de la dura rivalidad, seguimos viendo ese espíritu de concordia entre ellos, ese del que ya se podía contagiar buena parte de la clase política española.Los insospechados mecanismos para que unaen la redes sociales parten, a veces, de una anécdota o un equívoco. Así ha sucedido con el futbolista de Osasuna,, cuyo nombre coincide con la conocida y polémica estrella del porno. El anuncio de la renovación del lateral rojillo generó, la mezcolanza de mensajes cruzados sobre el deportista y el actor fue creciendo como una bola de nieve. El resultado,, con lo que aumentó de forma exponencial su notoriedad. Conclusión, la repetición no está siempre asociada con el interés.