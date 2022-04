La ciudadanía ya se ha acostumbrado a pensar mal

Buen camino, Alberto. O no

Va a pillar yate hasta Carromero

La ilusión por los Juegos Olímpicos en la ciudad de Madrid.



Impulsado por @AlmeidaPP_, con el apoyo de @IdiazAyuso y con el consenso de todos.https://t.co/nIlzDPhysL — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 7, 2022

Hasta al banco le pareció escandaloso

La respuesta de Ángeles

Solo el 21 de marzo de 2020 murieron por covid 1326 personas. Una de ellas era mi madre. Si me abrazo al humor negro y al sarcasmo al hablar del caso Luis Medina es porque es el salvavidas al que me aferro siempre y también porque lanzallamas no tengo. — Ángeles Caballero (@macaballeroma) April 7, 2022

El saqueo

Tremendo. "El dinero que obtuvo Medina con la compra de material sanitario lo invirtió en un yate, llamado "Feria", registrado en Gibraltar a nombre de la sociedad que tiene con su hermano. El coste de la embarcación fue de 325.515€". Por @nuri_mg. https://t.co/j95jZp4vUr — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) April 6, 2022

Realmente, podía haber elegido cualquier momento porque ael inicio de su mandato en el PP iba a coincidirle, seguro, con una sentencia o un juicio al PP. Así es el partido que, sin empacho, ayer Carlos Iturgaiz e Iñaki Oyarzabal pusieron de ejemplo al empresariado vasco de la mano de: "El partido deberá pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de las actuaciones de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid). Con esta sonpor sufragar eventos de las campañas electorales con dinero dede la red de Francisco Correa" (Público).Realmente, Iturgaiz y Oyarzabal tampoco habrían "acertado" esperando a otra semana para traer a Díaz Ayuso a Euskadi: la actualidad delque siempre va a salpicarles. Y: en el PP de Madrid les pareció buena idea volver a sacar la candidatura de la ciudad a unos Juegos Olímpicos para intentar tapar el atraco a la Comunidad de un empresario avispado y un noble de España con las mascarillas. Lo que a más de uno seguro le vino a la cabeza es que¿Cuánto y cómo tienes que trincar para que hasta al banco en el que ingresas la comisión le parezca escandalosa? Pues ya lo sabemos: "que canalizaron las comisiones por la venta de mascarillas y otro material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. Las entidades que gestionaron los seis millones de dólares que se repartieroncon el suministro de estas partidas desde China en plena pandemia, avisaron alde que esta fuente de ingresos era sospechosa tanto por la elevada cuantía como por la falta de justificación de la misma" (Vozpópuli)."Solo el 21 de marzo de 2020 murieron por1326 personas. Una de ellas era mi madre. Si me abrazo al humor negro y al sarcasmo al hablar del caso Luis Medina es porque es el salvavidas al que me aferro siempre y también porque lanzallamas no tengo". Este tuit de Ángeles Caballero tiene que resonar en las cabezas de Alberto Luceño, Luis Medina, José Luis Martínez-Almeida, Alberto Núñez Feijóo, Carlos Iturgaiz, Iñaki Oyarzabal, Isabel Díaz Ayuso€ Y cualquiera que tenga que ver mínimamente con. Porque, sí, este atraco tiene padres: quienes abrieron la puerta a la impunidad.Me gusta imaginar quepensaba que estaban yendo a medias con la comisión y que se ha enterado esta semana de que su socio,, le ha tangado dos millones. Seguramente no sea así pero, puesto a dibujar a dos personajes siniestros, voy a por todas y en mi mente son ladrones, supuestamente, hasta entre ellos. Pero no negaré que Medina tiene mejor gusto que Luceño, que ha demostrado ser un pobre de espíritu: como quien se baja toda la discografía de Metallica porque es gratis aunque no vaya a escucharla nunca, Luceño compró relojes y coches de alta gama a puñados simplemente porque podía.