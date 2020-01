¿El euskera en el paraíso terrenal?

Hoy me atrevo con dos noticias "chungas". Puede que hasta las necesitemos en medio de tanta seriedad. Ningún lingüista que se precie duda de la antigüedad de la lingua navarrorum pero algunas personas "se han pasado". Max Müler, filólogo alemán de finales de XIX en su libro The Science of Language, dice que en un acta de hace más de 500 años del cabildo de la Catedral de Pamplona se afirmaba que no había ninguna duda de que Dios hablara en euskera con Adán en el paraíso terrenal. Da un poco de risa pero nos sirve para constatar que el cabildo de aquel tiempo, como todo Pamplona y más la Navarrería, lo sabemos también por otras fuentes, hablaba en euskera y que además el cabildo valoraba la antigüedad de nuestra lengua al llevarla hasta Adán, el principio de los tiempo, según se pensaba entonces. Otra noticia semejante: Leía hace tiempo que hay en EEUU grupos, adictos a la Biblia, que mantienen que los dinosaurios se ahogaron y así desaparecieron porque Noé, al ser animales muy grandes, no pudo hacerles sitio en su barca.

Se deduce de la Biblia que Dios creó el mundo hace 6.000 años y según el Aita Barandiaran aquí se hablaba euskera hace 10.000 años y sabemos que los dinosaurios desaparecieron hace millones de años.

¡Qué poco dominamos la Historia! ¿Menos la Historia Sagrada?