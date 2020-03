Agradecimiento

Hola a todos, vuelvo a escribiros para deciros que€. ¡¡ ya estamos en casa!! Quiero dar mis aplausos:Aplausos a mi marido y a mi hija, sin ellos no habría tenido la fuerza suficiente para librar esta batalla.Aplausos a todas nuestras familias.Aplausos a las estupendas, una para todas y todas para una.Aplausos a los domingueros que han estado ahí minuto a minuto.Aplausos a todos nuestros amigos, a mis compañeras de trabajo, conocidos, a los grupos de WhatsApp, a las redes sociales que me han ayudado mucho, incluso a conseguir que una familia de Lanzarote nos acogiese en su casa el domingo 22 si nos hubiésemos quedado sin hotel.Aplausos a todos los medios de comunicación, Diario de Navarra, DIARIO DE NOTICIAS, Cadena SER y al programa de La Muga de Navarra Televisión, que han ayudado a difundir lo que estábamos viviendo en Lanzarote.Aplausos a Mª Carmen Maeztu, que me puso en contacto con Cristina Navarro, que con sus llamadas hizo todo más esperanzador.Aplausos a Laura, del Defensor del Pueblo, a Marisa Simón, Mikel Irujo, Javier Remírez, que con su ayuda sentí que los navarros no estamos solos.Aplausos a Jorge Martínez por su ayuda y colaboración.Aplausos a Leonor Bergerandi, por quemar el último cartucho.Aplausos a Ainara Fontané, de Consumo del Gobierno de Navarra y, cómo no, a su director César López Dios, el cual me llamó para comunicarme que el Gobierno Canario se pondría en contacto conmigo para sacarnos de la isla.Aplausos a Raquel y Ana, de Viajes Eroski, que han estado ahí día a día desde el ingreso de Juanma.Espero no dejarme a nadie, fueron muchas las llamadas recibidas, y si lo he hecho pido perdón y aplausos para tod@s.Aplausos, aplausos y mil aplausos por hacer que entre todos estemos ya en casa y que en estos días de angustia y desesperación no nos hayamos sentidos solos. Gracias.