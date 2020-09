Crisis de EA

Estamos siguiendo el culebrón de EA. Comprendemos lo mal que lo está pasando Miren Aranoa, porque es muy duro tener que enfrentarte a gente de tu mismo partido. Es lo que nos pasó a nosotros, que mezclando temas personales, los de la ejecutiva local de EA de Estella-Lizarra, se fusionó en la coalición NaBai.Nos dijeron en una reunión, donde estaban los miembros de NaBai, que ellos no iban a organizar reuniones en el alkartetxe porque ya les valía con las reuniones de NaBai. Me constaba que no ocurría en el resto de partidos de la coalición, que mantenían sus organizaciones locales, como no podía ser de otra forma.Fue una reunión que nos convocaron para pedir a Jaime –que era el siguiente de la lista tras la dimisión de la de Batzarre en Estella, la CUE– que dimitiera de concejal y que entraría el concejal de Aralar. Ahora nos resulta curioso que os quejéis que, ante la dimisión de Miren, entre como parlamentaria la siguiente de la lista, de EH-Bildu.Cuando no se tienen claros los conceptos, son aprovechados por otras formaciones políticas, que son más inteligentes, para sus intereses.La ejecutiva regional, presidida por Maiorga Ramirez, tenía conocimiento de los hechos y se fijaron más en los temas personales que en que EA en Estella-Lizarra se fusionase en NaBai. Ahora están fusionados en EH Bildu porque la organización local de EA no existe. Algún afiliado al partido hacía de topo para la entonces llamada izquierda abertzale. La mayoría de los afiliados se dieron de baja.De todas formas, estos rifirrafes no interesan a la mayoría de la ciudadanía y no se debe judicializar la política.