La vacuna tiene que venir en camión

Desde hace unas semanas se viene planteando la pregunta de cómo transportar la vacuna de la covid-19, ya que debe mantenerse a una temperatura muy baja.Para mí la respuesta es clara: ha de venir en camión.Ese sector que durante la pandemia ha sido y está siendo uno de los más maltratados. Con áreas de servicios cerradas, hemos visto imágenes de postguerra, totalmente inaceptables, con camioneros teniendo que comer en cualquier arcén lo que hayan podido encontrar en algún supermercado cercano. Sin lugares donde poder ducharse durante sus travesías, que no son cortas, vejados por todos los gobiernos provinciales sin darles ningún tipo de apoyo o solución.Recordemos que este sector y estas personas anónimas son los glóbulos rojos de la economía. Y, entre muchas otras cosas, ha permitido que durante los momentos más críticos de esta pandemia no hayamos estado desabastecidos. Creo que no existe otra manera de agradecérselo que dándoles el trabajo final para acabar con esta pandemia.