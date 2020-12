Todavía se puede, si hay voluntad, darle la vuelta a la crisis

Sin lugar a dudas la pandemia, o como nos gusta incidir desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la sindemia de la covid-19, ha marcado no solamente este 2020, o los años venideros, sino también el futuro de Navarra, por la propia vivencia y sus posibles consecuencias.

En lo que a la Red le compete, nuestra mirada se enfoca hacia las personas más vulnerables. Ya desde el comienzo del estado de alarma vimos cómo ésta suponía colocar sobre la realidad de estas personas una lupa, no sólo se visibilizaron las carencias materiales que sufrían, sino que, además, se agravaron. La crisis, en su vertiente social, comienza a salpicar cada vez con más frecuencia las páginas de los periódicos.

Desde las 32 entidades que formamos la Red, nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas que sufren algún tipo de exclusión. En esta línea, cada año analizamos meticulosamente los Presupuestos Generales de Navarra y realizamos propuestas sobre los mismos.

Este aumento de la desigualdad social nos impulsó, hace dos semanas, a interpelar a través de los medios a los responsables políticos exigiendo que los incipientes presupuestos no dejasen a nadie atrás.

Se ha hecho un esfuerzo aumentando el monto total de los presupuestos para afrontar esta crisis, antes de su firma hay posibilidades para que, además, sean unos presupuestos sociales y que su ejecución esté a la altura de las circunstancias. Para que no se hagan recortes en las áreas más vitales y para apostar por un sistema de protección y acompañamiento como el que damos desde las entidades sociales. Y de esta manera evitar repetir errores de la pasada crisis, que arrojó a varios sectores de la población a una pobreza cronificada. Todo ello en manos de la voluntad política.

Para ello, consideramos esencial que las diferentes Administraciones Públicas asuman su responsabilidad y articulen una respuesta integral. Creemos que es el momento para que la inclusión social sea un reto para todos los departamentos de Gobierno de Navarra. Es una realidad compleja, que afecta transversalmente a todos los ámbitos de la vida de las personas que lo sufren, por lo que para atajar la pobreza se debe abordar por todos los flancos.

Desde la Red seguiremos atentamente la ejecución de estos presupuestos. Mientras haya personas que no pueden adquirir mascarillas; que no tengan acceso a servicios de Salud Mental adecuados; jóvenes sin apoyo familiar, red social ni recursos; personas con miedo a acudir a los servicios sanitarios por su situación administrativa; jóvenes sin futuro; personas que pierden sus trabajos y no encuentran alternativas laborales; servicios sociales saturados que no pueden acompañar a sus usuarios; niños y niñas a los que la brecha digital les condena a la pobreza; familias que viven hacinadas o personas que no encuentran un hogar. Mientras la desigualdad campe a sus anchas por nuestra comunidad seguiremos denunciándolo.

Es un momento de crisis histórico, pero no lo afrontemos tan solo con parches. Desde estas líneas pedimos valentía y arrojo al Gobierno de Navarra para darle la vuelta a esta crisis y construir una sociedad más justa, equitativa y fuerte.

Comisión permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: Alberto Urteaga, Amaia Leranoz, Lydia Almirantearena, Inés García, Jesús García, Verónica Oliver y Elena Vizcay