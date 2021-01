Tras Objetivo: La Casa Blanca y Objetivo: Londres, llega€Objetivo: El Capitolio. Veamos el tráiler: un nefasto y prepotente presidente que no quiere dejar su cargo porque perderá su inmunidad y acabará en la cárcel. Una horda de fieles seguidores dispuestos a llegar hasta el final con tal de salvar a su falso profeta. Como en la película anterior (Objetivo: Londres), no se puede identificar a los auténticos policías de los falsos, todos llevan el mismo uniforme, pero mientras unos defienden el Capitolio arriesgando su propia integridad física, otros abren sus puertas y miran para otro lado. Toca elegir: o estás con la democracia o estás con el presidente perdedor (digo la palabra perdedor porque sé que a Trump le gusta). Total, llega el desenlace: sale en televisión el futuro presidente y ordena que acaben las hostilidades e insta a Trump a que dé la cara. El vicepresidente Mike Pence se desvincula de su amo y ordena salir a la Guardia Nacional, tarde pero seguro. Pero ya han pasado horas del asalto al Capitolio de los Patriotas Paletos (bonitas siglas), en los que han tenido tiempo de saquear el edificio y mearse en sus despachos. Ya he hecho bastante spoiler. Ahora otra peli: La Búsqueda 3. En esta ocasión Nicolas Cage será el encargado de buscar y detener a todos los neonazis que asaltaron el Capitolio, pero esta vez no necesitará de extravagantes acertijos para su captura, simplemente bastará con rastrear las redes sociales de estos tontos del culo y ver sus fotos.