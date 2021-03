A nuestros héroes

Dedicado a todos los héroes que cuidan de nosotros desde siempre de una manera tan especial. Y en particular en este último año en el que estamos sufriendo una situación sanitaria tan complicada.A principios de este mes me dio un infarto que me dejó fulminado en el suelo de mi casa. El motivo de esta carta no es otro que expresar mi inmenso agradecimiento a todas estas personas. Empezando, en primer lugar, por mi mujer, porque a pesar de su estado de nervios supo mantener la calma y llamar al 112, desde donde le brindaron una atención excepcional. A mi vecino Alejandro, quien me proporcionó los primeros masajes cardiacos consiguiendo reanimarme.Y en general, al servicio municipal: el 112, Policía Municipal y la UCI del Hospital de Navarra; en concreto al pabellón C y al personal que me atendió en el box 5 de la primera planta. Por su extraordinaria profesionalidad y trato excepcional, consiguiendo en cinco días sacarme del coma.Deseo hacer especial mención a los médicos: Silvia, Óscar y Hodei, y a las enfermeras: Montse, Inma, Isabel, Ainhoa, Nuria, Lorea, entre otras. También quiero hacer extensivo este agradecimiento al resto del personal, como son las auxiliares, celadores y personal de limpieza.Por todo esto, y desde mi situación de contribuyente, deseo hacer una petición a nuestros políticos para que cuiden de nuestros héroes en sus condiciones laborales, tanto económicas como de horarios laborales, para que no se vean obligados a hacer jornadas maratonianas.Y un recordatorio, que consideren el presupuesto de Sanidad no como gasto sino como inversión. Porque invertir en sanidad es invertir en vida. Los que creemos en la sanidad pública sufrimos cuando oímos que buenos profesionales eligen otros países u opciones para desarrollarse por culpa de las precarias condiciones laborales que tienen en nuestro país.Eskerrik asko denoi - Muchas gracias a todos. Osasuna denontzat eta zorte on - Salud y suerte.