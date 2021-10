Justicia sesgada

Si los jueces fueran imparciales, ¿estaría la Justicia entre las instituciones peor valoradas por los ciudadanos o se la apreciaría más? Los jueces son personas y, como no puede ser de otra manera, tienen ideario político. Lo que no es legítimo es que su credo penetre y empape sentencias y nombramientos: deben ser objetivos.Aunque la dictadura quedó atrás y España es un país democrático, muchos jueces arrastran lacras de aquel horror; como demostraron mientras escribo el juez de Vox, J. M. Sánchez, llamando "bruja" a la diputada Laura Berja –¿imaginan sus sentencias? ¡qué espanto!– o el de Lugo y la intimidad de las mujeres.El PP bloquea las renovaciones del CGPJ y del Constitucional porque goza de una cómoda mayoría conservadora instalada en tesis cercanas a Vox, y no por otra causa. Y sí, sería bueno que los jueces eligiesen a los jueces; pero para eso deberían ser ecuánimes y cortar el cordón umbilical con el franquismo.¡Pónganse las pilas y no desprestigien más su institución!