Policía Foral | "No miramos a derecha ni a izquierda"

Leída la columna de opinión del señor Pérez Conde aparecida en este diario el pasado domingo, día 12 de junio, desde el sindicato APF queremos manifestar lo siguiente:1º.- Sin entrar a valorar la oportunidad de su columna –toda vez que aparece en el culmen del conflicto laboral que este sindicato mantiene con la Consejería de Interior–, permítanos decirle que nosotros no miramos a derecha ni a izquierda en nuestro quehacer. Somos un sindicato profesional que solo atendemos a la defensa de nuestros compañeros. Porque somos sindicalistas, no políticos.2º.- Aceptando que usted utilice su tribuna para criticar decisiones de organizaciones sindicales, lo que resulta inaceptable es que extienda esa crítica a los policías forales y les etiquete ideológicamente. Sin perjuicio de las tendencias políticas de cada cual, y tal y como establecen nuestros valores, todos mostramos una escrupulosa neutralidad el ejercicio de nuestra funciones.3º.- Es demostrable que escritos como el suyo, en el que por algún hecho puntual y aislado se alerta de una supuesta deriva ideológica en un colectivo, fomenta precisamente esa tendencia. Y desde luego que, al etiquetarnos, no favorece la relación con la ciudadanía a la que prestamos nuestros servicios. Si nos permite la recomendación, sea usted algo más responsable cuando se refiera a otros colectivos profesionales.y 4º.- A su columna le falta información, que entendemos fundamental. Porque a los pocos minutos del polémico tuit publicado en nuestra cuenta, y al que usted se refiere, decidimos retirarlo por considerarlo equivocado. Y además pedimos disculpas por si alguien se sintió molesto por una argumentación que no fue acertada. Creemos que estos detalles que le facilitamos obligarían a rectificar a cualquier profesional del periodismo.

Presidente de la Agrupación Profesional de Policía Foral (APF)