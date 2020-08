El delantero serbio Luka Velikic, nuevo fichaje de Osasuna Promesas

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Estrella Roja de Belgrado para el traspaso del atacante Luka Velikic, que se integrará en la plantilla del Promesas. En la operación, que no tiene coste de traspaso, la entidad rojilla adquiere el cien por cien de los derechos federativos del futbolista y el cincuenta por ciento de sus derechos económicos. El jugador no podrá incorporarse a la disciplina de Santi Castillejo hasta la segunda semana de septiembre, ya que ha sido convocado por la selección de Serbia sub'19 para disputar dos encuentros amistosos ante Austria y País de Gales.

Luka Velikic (1 de enero de 2001; Belgrado, Serbia) es un futbolista que, a sus 19 años, acaba de finalizar su etapa juvenil. Es un asiduo en las convocatorias de su selección, con las que ya ha alcanzado la internacionalidad en las categorías sub 17, sub 18 y sub 19. Además, tiene experiencia en la UEFA Youth League, la máxima competición continental juvenil, con el Estrella Roja. La pasada temporada estuvo cedido en el Valencia Club de Fútbol. Es un jugador zurdo, cuyas principales virtudes son la velocidad, el golpeo de balón y su capacidad de trabajo. Puede ocupar las diferentes posiciones del frente de ataque, aunque su demarcación más habitual es la de extremo derecho.