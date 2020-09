Juan Cruz: "Nino me dijo que no me lo pensara y que tenía que venir a Osasuna"

El nuevo lateral izquierdo de Osasuna, Juan Cruz, ha asegurado que todos los futbolista luchan por llegar a Primera División y ha celebrado comenzar "con buen pie" la Liga en Cádiz, ya que es "una parte importante".

"Desde que nos pusimos en contacto y me plantearon la idea del club, enseguida Nino me dijo que no me lo pensara y que si tenía la oportunidad este era el sitio al que tenía que venir", ha anotado el nuevo jugador de Osasuna, que lleva una semana en Pamplona, durante su presentación telemática.

Sigue en directo la rueda de prensa de Juan Cruz https://t.co/2UO6KCjJWQ — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 14, 2020

De suel pasado sábado después de llevar pocas sesiones con el grupo, ha agradecido la confianza del míster y el recibimiento de sus nuevos compañeros "tanto en Cádiz como a nivel personal y grupal".

Juan Cruz llega para suplir la salida de un Pervis Estupiñán que la pasada campaña fue una de las revelaciones del campeonato y dejando a un lado las comparaciones, el jugador ha asegurado que ayudará al equipo "en todo lo que pueda".

El protagonista del día ha explicado que la idea y el planteamiento de Osasuna le "encaja muchísimo", por lo que si a ello le sumas la afición que sigue a los navarros "no" tuvo "mucho que pensar".

"Espero ir cogiendo ritmo para adaptarme lo más rápido posible y aportar el máximo tanto a nivel ofensivo como defensivo", ha contado.

Sobre la lesión del Chimy Ávila para lo que resta de temporada, ha destacado la dureza de la situación, pero a su vez ha reconocido que la plantilla conoce bien al argentino. "Sabemos que lo va a volver a hacer", por lo que la primera victoria de la temporada fue dedicada a él y a Darko.

El director deportivo de Osasuna,, ha opinado que, para él, Juan Cruz fue el mejor lateral izquierdo de Segunda la pasada temporada y que piensa que encaja "perfectamente" en el modelo de juego que desarrollan los navarros.