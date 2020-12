Confianza total en Jagoba

"No estar preocupado por el juego y los resultados del equipo sería de temerarios, pero, dentro de lo que cabe, esperamos que el equipo remonte. La confianza en el entrenador es total". Es este el primer y somero análisis del presidente de Osasuna, Luis Sabalza, sobre la mala racha del conjunto navarro –ha sumado 1 punto de los últimos 18 posibles– y que le ha hundido en la clasificación de Primera División (es colista tras la victoria de ayer del Huesca), con 11 puntos y a 2 de la permanencia.

Horas después de regresar a Pamplona desde Valladolid, adonde se desplazó para acompañar y representar al club rojillo en el palco del estadio José Zorrilla, Sabalza atendió la llamada de este periódico para valorar que, "cuando se pierde un partido y se encajan tantas derrotas, siempre es preocupante", aunque matizando que "estamos tranquilos porque tampoco estamos tan distanciados del resto de equipos". Sobre el choque del viernes, en el que Osasuna perdió 3-2 en un encuentro con muchos vaivenes en el marcador (1-0, 1-2 y 3-2), el presidente opinó que "todo se fastidió a partir del penalti".

Como las directivas de Sabalza (ocupa el cargo de presidente desde diciembre de 2014) han sido siempre de gatillo fácil a la hora de despedir entrenadores (a Urban, Mateo, Martín, Caparrós, Vasiljevic y Diego Martínez, todos ellos predecesores de Arrasate, les enseñaron la puerta de salida antes de que expiraran sus contratos), al mandatario le tocó responder sobre la continuidad del actual entrenador. Y en este punto se mostró tajante: "Ahora mismo no hemos pensado en nada de eso. De hecho, ni se me ha pasado por la mente. La confianza en Jagoba es total y esperamos que revierta la situación. No le hemos dado ningún ultimátum, ni le hemos puesto ningún margen de partidos porque no tenemos que hacerlo".

En este sentido, Sabalza se refirió a las declaraciones del técnico tras la derrota en Valladolid. Arrasate señaló en rueda de prensa que "ahora mismo estamos cometiendo errores y nos falta fortuna", añadiendo que "a nivel clasificatorio y de dinámica de resultados estamos mal, pero, por suerte, estamos en la jornada 12 y hay tiempo para reaccionar, pero hay que hacerlo ya". "Se nota que es el primero que está preocupado y que va a intentar buscar soluciones", analizó Sabalza.

Aunque existe una corriente popular que habla de que la confirmación de un técnico en el cargo suele convertirse en la antesala de su despido, lo cierto es que la confianza que mostró ayer el presidente de Osasuna en su entrenador sirve como refrendo de las palabras del director deportivo del club, Braulio Vázquez, a la finalización del pasado ejercicio, cuando dejó un titular para el recuerdo: "Veo a Arrasate como el Ferguson de Osasuna; estará aquí hasta cuando él quiera". Y también sirve para confirmar la renovación del técnico hasta junio de 2022 que ambas partes sellaron a finales del año pasado. Por aquel entonces, las cosas le iban muy bien a Osasuna –venía de un ascenso con los mejores registros de su historia y un exitoso regreso a la máxima categoría–, un punto que Sabalza aprovechó ayer para explicar que "no estábamos acostumbrados a estar en una situación tan complicada" y para recordar que "ya dijimos al inicio de temporada que el objetivo era terminar en el puesto 17". Es decir, la permanencia.

LA afición opina igual Sin el plebiscito de la grada, por eso de que la Liga se está jugando sin público en los estadios desde hace más de medio año por culpa de la pandemia de covid-19, para encontrar el sentir de la afición hay que acudir a las redes sociales, en las que la inmensa mayoría de los seguidores rojillos también mostraron, al igual que el presidente, una confianza total en Arrasate. Una cuestión de auténtica fe después de una racha de seis partidos sin conocer la victoria a la que Osasuna tiene la oportunidad de poner fin este martes en su duelo copero en Tomares (Sevilla). En Liga, el sábado viene el Villarreal.

Las cifras

6

Partidos sin ganar. Osasuna no gana un partido de Liga desde el pasado 24 de octubre (1-0 al Athletic) y acumula seis seguidos sin ganar: 1-3 con el Atlético, 1-0 en Sevilla, 1-1 con el Huesca en El Sadar, 4-0 con el Barcelona, 0-2 con el Betis y 3-2 con el Valladolid.

1

punto de 18 posibles. Los rojillos son penúltimos con 11 puntos y solo han sumado 1 de los últimos 18 a los que han aspirado.

4

partidos en diciembre. A Osasuna le quedan 4 partidos en diciembre para empezar a solucionar su crisis: el martes 15 en Sevilla con el Tomares (Copa), el sábado 19 en Pamplona con el Villarreal; el martes 22 en Elche; y el jueves 31 en El Sadar con el Alavés.