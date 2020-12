Arrasate: "Vamos a Elche con la ilusión de resarcirnos de nuestra mala dinámica"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comparecido este mediodía en una rueda de prensa telemática en la que, desde Tajonar, ha señalado que su equipo va a Elche, donde juega mañana martes a las 17.30 horas, "con ilusión". "Sabemos que estamos en una dinámica mala, pero por suerte estamos en vísperas de disputar otro partido importante y todos queremos resarcirnos de esta mala dinámica. Nos medimos a un rival directo y lo que queremos es que el equipo funcione otra vez", ha señalado el técnico, que ha dedicado unas palabras a la afición: "Poco le podemos decir, solo agradecer todo el cariño que estamos recibiendo y a ver si mañana le podemo dar una alegría, que es lo que más quiere".

Osasuna es colista de la Liga de Primera División, con 11 puntos en 13 partidos y a 3 de la permanencia, pero Arrasate confía en que su equipo puede comenzar a escalar posiciones cuanto antes. "Es verdad que queda mucha Liga, pero ahora se va a ver un poco si nos enganchamos o nos descolgamos. Más allá de ganar, lo importante es el trabajo que estamos haciendo para que funcione el equipo. Si solo pensamos en ganar y nos olvidamos del proceso, sería un error. Tenemos que pensar en cómo recuperar esa solidez que teníamos al inicio de temporada para estar más cerca del resultado", ha analizado el preparador del conjunto navarro.

Arrasate ha dicho que no le preocupa su puesto después de que Osasuna haya sumado solo 1 punto de los últimos 21 en juego, sino encontrar la fórmula para sacar a su equipo de los puestos de descenso. "Soy soy consciente de dónde estoy, pero más allá de mi persona, mi situación y lo que pueda pensar la gente, lo que más me ocupa ahora es que el equipo funcione. Estoy encantado de venir aquí todas las mañanas y hacer mi trabajo. Me apasiona mi trabajo, tanto cuando las cosas van bien como en los momentos malos para poder mejorar", ha opinado.

Preguntado por el VAR y los árbitros, ha dicho que "el VAR no es un robot, sino que hay que un árbitro detrás y hay que hablar de eso". Hay un árbitro detrás y hay que hablar de los árbitros y esta no ha sido su mejor semana. "Me reafirmo en lo que dije después del partido. El club, en este caso Braulio, ya se ha manifestado y mi energía está puesta en que el equipo mejore. No me despista nada", ha dicho sobre la actuación del colegiado en el partido del pasado sábado, en el que Osasuna cayó con el Villarreal en El Sadar (1-3) en un duelo en el que disputó 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Aridane.

Aunque el central canario ha sido sancionado con un partido, Arrasate lo ha incluido en la convocatoria para visitar mañana martes al Elche, a la espera de que el recurso presentado por Osasuna se ha atendido por los comités y pueda actuar en un duelo contra un rival directo y peligroso. "Es un rival que tiene dinamismo y flexibilidad para cambiar de dibujo. Le gusta llevar la iniciativa desde su propio campo y, si no le aprietas bien, te dificulta. Defensivamente es un equipo fuerte. Es un recién ascendido que está haciendo una gran temporada, pero tenemos que recuperar sensaciones, nuestra identidad y la solidez defensiva, porque no podemos seguir con la media de tres goles encajados por partido que llevamos en las últimas cuatro jornadas. Tenemos que recuperar lo de las primeras jornadas. Es el momento de exigirle al equipo, pero se le puede exigir desde el cariño", ha señalado el entrenador de Osasuna.