Calleri: "El empate sabe a poco, pero es un campo difícil"

Pamplona – El recital que ofreció ayer Jonathan Calleri en el Real Arena, gol incluido, sirvió para que Osasuna volviera a sumar por segunda jornada consecutiva, pero no para poner fin a una racha que ya asciende a 10 partidos de Liga seguidos sin conocer el triunfo. Por eso, pese a lo meritorio de la igualada, el argentino señaló al término del encuentro en declaraciones a Movistar que "el empate sabe a poco, pero éste es un campo muy difícil".

El único pero que puso Calleri a la buena actuación que completaron los rojillos en San Sebastián fue referente al gol del empate que encajó su equipo cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de la reanudación. "Es el tercer partido que nos ponemos por delante en el marcador de visitantes, pero a la hora de aguantar el resultado no podemos. Nos ha pasado parecido a lo que nos ocurrió en Elche", reflexionó el atacante de Osasuna, que insistió en que "sobre el papel es un buen punto, pero queríamos más y ya se verá para qué sirve a final de temporada".

imanol alguacil

"Un partido difícil y duro"

Vestuarios. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, valoró el empate ante Osasuna obtenido en un partido "difícil y duro" en el que a su equipo "le faltó algo de calidad para definir". Alguacil consideró que a su plantilla "le faltó más que frescura un punto de calidad para culminar las acciones que generamos". No le sorprendió el nivel de un Osasuna en puestos de descenso y recordó que el Atlético de Madrid o el Real Madrid tuvieron que sufrir para ganar esta jornada porque "no hay un partido sencillo en esta liga". "Osasuna es un equipo que trabaja mucho, hace muchos centros y defiende muy bien", explicó un Alguacil que, resignado, subrayó también que "cuando no se puede ganar, es importante al menos empatar".