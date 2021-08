Los socios de Osasuna podrán renunciar este jueves a sus entradas contra el Espanyol

Este jueves LaLiga ha comunicado que modifica el horario del encuentro ante el R. C. D. Espanyol de la primera jornada. Estaba previsto que se disputase a las 17 horas y finalmente será el sábado a las 22 horas. A la vista de la situación, el club permitirá que las personas que no puedan acudir en el nuevo horario y hayan sido agraciados en el sorteo puedan devolver su localidad. Para ello tendrán de plazo hasta las 23.59 horas de hoy. Deberán enviar antes de ese plazo un correo a socios@osasuna.es indicando en el mail que desean devolver la entrada, así como nombre, dos apellidos, DNI y número de socio.

El viernes por la mañana el club contactará con tantos socios inscritos para el partido pero no agraciados en primera instancia como entradas hayan quedado libres. Eso sí, en este caso se tratará de entradas sueltas, por lo que no se podrá asignar a grupos de forma conjunta en el estadio ni tampoco se les podrá enviar por mail la entrada. El club contactará con ellos el viernes por la mañana y tendrán hasta las 15 horas de mañana viernes para responder al correo aceptando la localidad. Sin esa aceptación por escrito no se asignará la entrada, ya que el club entiende que entre los nuevos agraciados puede haber personas que tampoco puedan acudir por el cambio de horario. Una vez aceptada la entrada, los socios tendrán que acudir a retirarlas presencialmente en las taquillas del estadio el viernes de 16:30 a 19:30 horas o el propio sábado de 10 a 13 horas.