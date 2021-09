Luis García Plaza: "Tenemos que ser intensos"

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha afirmado que para sumar los tres puntos en juego ante el Osasuna en el estadio Son Moix su equipo debe ser "muy intenso" frente a un rival "muy físico y con un juego directo que no nos pondrá las cosas fáciles".

"Tenemos que ser fuertes y demostrar que somos un equipo que va a superar las adversidades; para ello tenemos que estar muy concentrados, intensos en la faceta defensiva y tener el balón", señaló García Plaza.

El Mallorca viene de encajar una abultada goleada (6-1) ante el Real Madrid. El técnico bermellón insistió en que el "único culpable" de la debacle es él, aunque también reprendió a los periodistas en la sala de prensa "con todo respeto", matizó, por "enfocar mal el tema de las rotaciones" que hizo en el estadio Santiago Bernabeú.

"Creo que habéis enfocado mal el tema: hice cuatro rotaciones, escuchadme, cuatro; no mintáis diciendo que son siete. Yo, claro, me equivoco en el planteamiento porque no se le puede jugar de tú a tú al Madrid en su estadio, ni tan abierto. He ido al Bernabeú muchas veces y no he pasado del mediocampo. No fuimos lo suficientemente agresivos; el Madrid hizo 20 faltas y nosotros 8. Fuimos a jugar a tumba abierta y eso nos tiene que servir de experiencia", explicó el entrenador.

García Plaza también lamentó la racha de lesiones en la plantilla, la última de ellas, la del japonés Takefusa Kubo, baja ante el Osasuna. "Nunca me había pasado lo mismo en el inicio de una temporada. Llega un momento en el que estamos un poquito tocados con tres o cuatro bajas (en la defensa) durante un tiempo. Ojalá podamos convocar a cuatro defensas, ya me daría con un canto en los dientes. (Franco) Russo tiene (este domingo) el 50 por ciento de posibilidades de ir convocado", remarcó el entrenador bermellón.

Con respecto al Osasuna, García Plaza dijo "está funcionando muy bien" como visitante y elogió el trabajo de su homólogo Jagoba Arrasate, destacando que la labor de varios años del técnico se está notando en el comportamiento del equipo.

"Es muy complicado ganarle porque fuera está funcionando muy bien. Es un equipo intenso muy físico, siempre busca un juego muy directo con Jagoba, que está haciendo un trabajo fenomenal. Osasuna es un club genial, juega de memoria porque sus jugadores llevan cuatro temporadas juntos y aquí van a plantear un partido para ganar porque vienen de una derrota y, como nosotros, no querrán perder dos veces seguidas", analizó Luis García Plaza.