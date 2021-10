“es fútbol y al final sumamos un punto”

pamplona – Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, lamentó el empate del Granada a última hora y se mostró orgulloso de la imagen del equipo, que no pudo redondear con tres puntos la noche de ayer.

"Sentimos pena porque íbamos ganando y el fútbol en segundos cambia. Esa jugada desgraciada de la expulsión que ha cambiado el partido y luego el gol en la genialidad de Montoro, que nos ha privado de una celebración única con la afición. Pero sensación también de orgullo, porque hemos hecho un buen partido, un gran segundo tiempo donde veíamos el 2-0. Esto es fútbol, que nos ha pasado a favor en varias ocasiones y al final sumamos un punto. Ahora toca preparar la semana que tenemos por delante", valoró el técnico de Osasuna.

El preparador rojillo lamentó las dos acciones clave del encuentro. "Lo de David acarrea un espacio que ellos lo han ocupado muy bien y la expulsión es clara y cuando Montoro salía bien. No le vamos a achacar nada a Sergio, que está aciendo una magnífica temporada, nos da mucho y lo dejamos como acierto de Montoro", afirmó.

Al quedarse con un hombre menos, Arrasate dio entrada a Juan Cruz y a Manu Sánchez. La idea del entrenador vizcaíno era la de atacar con cuatro defensas y defender con cinco."Esa era la idea porque Arias estaba jugando de extremo. Con 10 estábamos defendiendo muy bien y hasta el minuto 89 no nos habían hecho una ocasión y no nos queda otra que seguir", expuso.

Preguntado por qué le faltó al equipo para redondear la tarde, Arrasate reconoció que Osasuna pudo "hacer el 2-0, que nos hubiese dado el partido y esos pequeños detalles. No sé si ha faltado acierto o fortuna, que otras veces nos ha salido de cara, pero me quedo con el trabajo del equipo".

Contando el encuentro amistoso con el Alavés, el de ayer es el tercer gol del Chimy en tres ecuentros. El técnico de Berriatua deseó haber recuperado con un futblista que "está con más confianza. Los goles para los delanteros son vitamina y vamos a necesitar de todos", en referencia a Ante Budimir, Kike García e Iván Barbero, el resto de atacantes en nómina.

Arrasate volvió a lamentar no haber podido redondear el día de ayer con un triunfo, porque "es lo que más pena nos da, con los prolegómenos, con el ambiente y no me quiero imaginar qué hubiera pasado si llegamos a ganar. Al final tenemos que dar por bueno el punto, que no es malo tampoco, y agradecer al público todo lo que nos ha dado", y añadió que "al final queremos sumar, te veías con 20 y tenemos 18. Tenemos que recuperarnos y contar con otra gente para esta semana dura".

Por último, en cuanto al estado de forma de Unai García, el técnico reconoció que no ha tenido la continuidad que le hubiera gustado, pero que "se encuentra en un momento de forma, y hoy le ha tocado lidiar con delanteros de gran nivel".