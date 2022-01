Osasuna: un serio problema en casa

No estaba siendo esta temporada el viaje del equipo en El Sadar para echar cohetes, pero la dura derrota ante el Athletic (1-3) terminó por provocar el descarrilamiento del convoy. Osasuna zanjó la primera vuelta de la Liga con el peor partido en mucho tiempo como local, enterró el prometedor inicio de la temporada –cerca del liderato en las primeras fechas– y ha terminado por enturbiar el balance en el ecuador del torneo. Bittor Alkiza, el segundo entrenador rojillo, no tuvo reparos en señalar el rendimiento del equipo en casa como nefasto, como el auténtico meollo de los problemas de la primera vuelta. Osasuna ha cambiado su dibujo, ha ido buscando seguridad a la vez que los marcadores fuera se tornaban menos apetitosos y no se sumaba tan alegremente como al principio, y también se ha dado entrada a nuevos jugadores. La falta de confianza se ha convertido en un freno para el grupo, al inicio del torneo con ritmo vertiginoso y ahora con indudable menos chispa. Las sensaciones dejan paso a los datos, que son menos amables.

Osasuna es uno de los cuatro peores equipos de la Liga en casa, solo superado por los dos últimos de la clasificación, Cádiz y Levante, y empatado con el Celta. El conjunto de Arrasate ha logrado en su estadio en diez partidos tan solo ocho puntos, los mismos que el equipo vigués; mientras que el Cádiz ha sumado cinco, también en diez encuentros, y el Levante seis puntos en nueve partidos.

Osasuna también es el equipo que más goles ha encajado como local, 16, por 15 Celta, Cádiz y Levante. El relato de los horrores de los rojillos en su feudo no termina ahí. El equipo de Arrasate solo ha sido capaz de ganar un encuentro en su estadio –aquella victoria en el descuento contra el Rayo (1-0)–, registro que no es el peor de la Liga porque nuevamente Cadiz y Levante continúan sin conocer la victoria en sus domicilios. Elche, Mallorca y Celta solo lo han hecho en dos ocasiones. El Alavés, el tercer equipo de la Liga en puestos de descenso, ha ganado tres veces en su estadio.

Osasuna, además, es de los menos realizadores en su estadio, con ocho goles, cifra en la que empata con Alavés y Mallorca. Solo el Cádiz y sorprendentemente la Real Sociedad, con seis goles cada uno, han marcado menos oficiando de local.

el descenso, de 12 a 6 puntos Osasuna ha estropeando un gran inicio de Liga, donde los discretos resultados en casa se solventaban con un rendimiento impóluto fuera –cuatro victorias seguidas hubo al comienzo–, y el decaimiento de los marcadores se ha saldado con una arriesgada pérdida de distancia con los puestos de descenso. Cuando los rojillos ganaron por última vez, en el mes de octubre, hace ya diez jornadas, había más motivos para mirar hacia arriba –el primer clasificado, la Real Sociedad, contaba 20 puntos entonces– porque la zona de descenso estaba entonces a 12 puntos –el equipo de Arrasate tenía 17 puntos por cinco el Levante, ahora con ocho; el Getafe que era el último tenía dos puntos y ahora suma 18 y el Alavés, penúltimo entonces, contaba tres en ese momento y 16 ahora–. Aunque hay margen todavía, la distancia con el descenso se ha reducido de doce a seis puntos por esta racha de diez encuentros sin ganar.

La primera vuelta

Todo es distino fuera. Osasuna es el sexto equipo de la Liga, empatado con el Atlético, con mejores números como visitante. Los rojillos han sumado 14 puntos fuera, bagaje solo superado por Real Madrid (25), Sevilla (18), Betis (16), Real Sociedad y Celta (15). Es la otra cara de la primera vuelta

David García brilla. David García ha sido el jugador de la primera vuelta de liga de Osasuna. Solo se ha perdido un encuentro por sanción, ha ganado galones de veteranía y mando en el grupo y a su apreciable evolución como jugador le ha añadido goles (3). El central de Ibero está a la altura de los máximos realizadores del equipo. También ha jugado todos los encuentros menos uno, Sergio Herrera.

Ramalho, inédito. Jonas Ramalho es el único futbolista del primer equipo que no ha disputado ni un solo minuto del campeonato regular. Jaume Grau y Juan Pérez han disputado uno cada uno y Areso, ahora lesionado, ha participado en dos. Ontiveros en tres y Barbero en cuatro.

Tres con tres goles. Chimy Ávila, Kike García y David García son los tres máximos realizadores de Osasuna con tres goles cada uno.

LOS GOLEADORES

Chimy Ávila3 goles

Kike García3 goles

David García3 goles

Roberto Torres2 goles

Budimir1 gol

Moncayola1 gol

Cote1 gol

Javi Martínez1 gol

Íñigo Pérez1 gol

Manu Sánchez1 gol

Lucas Torró1 gol

TOTAL18 goles

lOS RESULTADOS

LA LIGA

Agosto

Sáb. 14. Liga 1ª: Osasuna-Espanyol 0-0

Lunes 23. Liga 2ª: Osasuna-Celta 0-0

Domingo 29. Liga 3ª: Cádiz-Osasuna 2-3

Septiembre

Dom. 12. Liga 4ª: Osasuna-Valencia 1-4

Sábado 19. Liga 5ª: Alavés-Osasuna 0-2

Jueves 23. Liga 6ª: Osasuna-Betis 1-3

Dom. 26. Liga 7ª: Mallorca-Osasuna 2-3

Octubre

Sábado 2. Liga 8ª: Osasuna-Rayo 1-0

Dom. 17. Liga 9ª: Villarreal-Osasuna1-2

Vier. 22. Liga 10ª: Osasuna-Granada1-1

Mi. 27. Liga 11ª: Real Madrid-Osasuna0-0

Sábado 30. Liga 12ª: Sevilla-Osasuna2-0

Noviembre

D. 7. Liga 13ª: Osasuna-Real Sociedad0-2

Sábado 20. Liga 14ª: Atlético-Osasuna1-0

Lunes 29. Liga 15ª: Osasuna-Elche1-1

Diciembre

Dom. 5. Liga 16ª: Levante-Osasuna0-0

Dom. 12. Liga 17ª: Osasuna-Barcelona2-2

Domingo 19. Liga 18ª: Getafe-Osasuna1-0

Enero

Lunes 3. Liga 19ª: Osasuna-Athletic1-3

La liga EN CASA