Osasuna tiene malos síntomas

Osasuna se desplomó ante el Athletic en un encuentro con inicio esperanzador, gracias al gol a los diez minutos de Kike García, pero que se fue girando hacia un problema irresoluble conforme la estrella del partido, el pamplonés Oihan Sancet, fue sumando dianas de todo tipo hasta contabilizar tres. El delantero con pasado rojillo le endosó un severo repaso al club de su ciudad con una actuación memorable. Una derrota que dejó a su exequipo descompuesto y tiritando.

Osasuna ofreció síntomas preocupantes, de equipo sumido en una espiral de malos resultados que ayer dieron a parar en una actuación sorprendente por lo inusual y pobre. El equipo de Arrasate –en casa con covid– ofreció la peor imagen en mucho tiempo y se mostró superado casi siempre, con nula capacidad de reacción, desmontado a cada jugada de su oponente y sin una brújula con la que dirigir su rumbo. El conjunto navarro suma diez jornadas sin ganar y solo la recolección de puntos hecha con antelación le permite contemplar todavía con holgura su situación en la clasificación.

Después de varios encuentros con sensaciones contradictorias, resultados más o menos discretos y alguna actuación también discutible, quizás ante el Athletic Osasuna tocó fondo y es la única buena noticia que se puede rescatar del encuentro. Los momentos de penuria se miden por las migajas que quedan para llevarse a la boca.

El gol de Kike García, en el tramo en el que el partido parecía abierto y aparentemente igualado, fue la culminación de los minutos de un Osasuna combativo y con determinación, que hacía daño con sus centros sobre el área y que generaba algunas dudas por su intenso combate aéreo. Pero para entonces ya se había colado en la historia del partido Sancet, con un aviso a Sergio Herrera, cosa que zanjó pasado el cuarto de hora tras rematar de cabeza a gol un contragolpe. A Osasuna, que salió con armadura de tres centrales, le pillaron la retaguardia cuando volvía de una andanza en un córner, que convirtió a Rubén García casi en el único hombre en la defensa.

Sancet había iniciado la carrera hacia la gloria, que seguiría diez minutos más tarde con su segundo gol, esta vez golpeando con la derecha ante la concesión de metros de la defensa rojilla. Osasuna soltó un zarpazo esperanzador antes de que el árbitro pitara el descanso que, por otra parte, era casi lo mejor que le podía suceder tras vivir un primer tiempo de paulatino y sorprendente desmoronamiento. Fue la ocasión en la que Nacho Vidal se topó con Balenciaga tras un centro del desaparecido Budimir. Kike García terminó la jugada enviándola a la grada.

Había mucho que rebuscar en el baúl de los remedios para que Osasuna se reactivara, pero a un gol de distancia y con el espíritu caliente del equipo se podía soñar, mantener viva alguna llama de esperanza. Nada cambió, al contrario. La tuerca giró para estrangular a Osasuna y el Athletic se convirtió en el dueño del partido. Antes de que Sancet marcara el tercer gol de su particular festival, mediado el segundo tiempo, Muniain estuvo a punto de sumar otra diana para el Athletic, pero Sergio Herrera se cruzó en su camino. Berenguer, otro ex rojillo, ya había hecho de las suyas con participación activa en dos de los goles. Los cambios no mejoraron a un Osasuna desconocido y sometido, salvado por centímetros en un gol anulado a Iñaki Williams.

El Chimy Ávila, que lanzó un balonazo al larguero, se convirtió en el protagonista de un final poco edificante. Con el partido liquidado y ventilado, el argentino acabó expulsado en el descuento tras el enredo provocado por una entrada más que desafortunada sobre Nico Williams, salvado por los pelos de ser atropellado. Demasiadas cosas para olvidar, sin olvidar que hay un equipo para arreglar.

Ficha técnica

1 - Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal (Roberto Torres, m. 64), Unai García (Javi Martínez, 74), David García, Juan Cruz, Cote (Manu Sánchez, m. 82); Moncayola, Lucas Torró, Rubén García (Chimy Ávila, m. 74); Kike García, Budimir (Barja, m. 64).

3 - Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga (Petxarromán, m. 90); Berenguer (Nico Williams, m. 75), Dani García (Vesga, m. 75), Vencedor, Muniain (Nolaskoain, m. 90), Sancet (Nico Serrano, m. 84), Williams.

Goles: Kike García 1-0 (m. 10), Sancet 1-1 (m. 16), Sancet 1-2 (m. 25), Sancet 1-3 (m. 68).

Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Lucas Torró, Cote, Sergio Herrera y Bittor Alkiza por parte de Osasuna. A Yeray e Íñigo Martínez por parte visitante. Ortiz Arias expulsó al Chimy Ávila en el minuto 94 por doble amonestación.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo novena jornada de la Liga Santander disputado en el estadio El Sadar ante 16.206 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Clemente Iriarte, futbolista de Osasuna entre 1978 y 1983, fallecido recientemente.