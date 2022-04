Un trecho con los de arriba

Pamplona – La derrota que encajó Osasuna el pasado domingo contra el Betis en el estadio Benito Villamarín (4-1), la tercera consecutiva de los rojillos lejos de El Sadar, se convirtió en demostración irrefutable de lo que su entrenador, Jagoba Arrasate, ya advirtió ante los periodistas en la víspera de la visita al conjunto sevillano: "Hay que diferenciar entre conseguir el objetivo (la permanencia) y saltar a otro objetivo mayor (¿Europa?), y creo que ahí todavía no estamos preparados o nos falta".

La cuestión es que Osasuna, cuya tercera permanencia consecutiva en Primera División ya es virtual (ha sumado 38 puntos en 30 jornadas –nadie ha bajado con este registro en el último lustro– y dispone de 12 de renta con la zona de descenso cuando sólo quedan 24 en juego), ha basado su salvación, a la que solo le falta confirmación matemática, principalmente en sus buenos resultados contra los diez últimos clasificados, ante los que ha conseguido el 76,32 % de los puntos que acumula hasta la fecha (29 de 38), mientras que ha flaqueado ante los nueve primeros, contra los que únicamente ha sido capaz de sumar 9 puntos de 45 posibles (23,68 %). Y es que los rojillos solo han ganado dos de sus 15 duelos ligueros del curso contra alguno de los que le preceden en la tabla (ambos al séptimo, el Villarreal, 1-2 en La Cerámica y 1-0 en Pamplona), han empatado otros tres (0-0 contra el líder Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y en El Sadar 2-2 contra el Barcelona y 0-0 contra el Sevilla). Lo demás han sido derrotas, hasta una decena, y algunas de ellas bien abultadas, como las dos más recientes: 4-0 en el Camp Nou con el Barcelona y 4-1 en Sevilla con el Betis.

A Osasuna no le alcanzó para puntuar en Sevilla pese a que Arrasate apostó en el Villamarín por un once más que reconocible (el que ha repetido de inicio en seis de las últimas nueve jornadas). Pese a la goleada final (4-1), el conjunto navarro merodeó el empate (de hecho, lo consiguió con un gol de Budimir que no subió al marcador por encontrarse el croata en fuera de juego), pero sucumbió como ya lo hiciera ante otros rivales de postín que, en condiciones normales, todavía siguen fuera del alcance de los rojillos.

"A ver si somos capaces de mantener la décima posición o terminar novenos, aunque soy consciente de que también podemos terminar en el puesto 15", señaló Arrasate antes de jugar contra el Betis. Un buen reto para intentar recortar el trecho con los de arriba y ampliar el que le separa de los de abajo.

Contra los 9 primeros

Jornada 4

Osasuna - Valencia (9º) 1-4

Jornada 6

Osasuna - Betis (5º) 1-3

Jornada 9

Villarreal (7º) - Osasuna 1-2

Jornada 11

Real Madrid (1º) - Osasuna 0-0

Jornada 12

Sevilla (4º) - Osasuna 2-0

Jornada 13

Osasuna - Real Sociedad (6º) 0-2

Jornada 14

Atlético (3º) - Osasuna 1-0

Jornada 17

Osasuna - Barcelona (2º) 2-2

Jornada 19

Osasuna - Athletic (8º) 1-3

Jornada 23

Osasuna - Sevilla (4º) 0-0

Jornada 25

Osasuna - Atlético (3º) 0-3

Jornada 26

Real Sociedad (6º) - Osasuna 1-0

Jornada 27

Osasuna - Villarreal (7º) 1-0

Jornada 28

Barcelona (2º) - Osasuna 4-0

Jornada 30

Betis (5º) - Osasuna 4-1

Partidos jugados. 15.

Partidos ganados. 2.

Partidos empatados. 3.

Partidos perdidos. 10.

Puntos. 9 (de 45 posibles).

Porcentaje de puntos. 23,68 % (9 de los 38 que acumula; los 29 restantes los ha sumado contra contra los 10 últimos clasificados).

Goles a favor. 9.

Goles en contra. 30.

LO QUE LE QUEDA Jornada 32 (sábado 16 de abril)

Valencia (9º) - Osasuna18.30 horas

Jornada 33 (miércoles 20 de abril)

Osasuna - Real Madrid (1º)21.30 horas

Jornada 37 (13-16 de mayo)

Athletic (8º) - OsasunaSin fecha, ni hora