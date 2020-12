'Apps' para futuras mamás

Leyenda urbana o realidad? Se cree que tras situaciones excepcionales, eventos destacados o apagones de electricidad, hay más nacimientos, lo que se denomina como baby boom. Los expertos señalan que no es así, y sin embargo, sí parece que en esos momentos los calentones son más comunes. Hasta el año que viene no conoceremos los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística sobre fertilidad de 2020, y será entonces cuando sabremos si ha habido más gestaciones durante el confinamiento de primavera o no.

Sea o no tu situación, si estás embarazada o quieres estarlo, te interesará saber que la tecnología te puede ayudar a seguir la gestación, a conocer cómo se encuentra tu bebé y a darte recomendaciones sobre qué comer, hacer, etc.

El inicio

¿Puede la tecnología ayudarte a quedarte embarazada? Sí. Una de las opciones para ello son las aplicaciones para conocer los días más fértiles, como Woom, diseñada en España. Tras rellenar un cuestionario, la app ofrece información sobre en qué estado de peso estás, cuánto tiempo llevas intentando tener un bebé o el próximo día más fértil. Además, incluye un chat con un profesional y una comunidad donde poder hablar con otras mujeres en tu misma situación. También tiene en cuenta los intentos anteriores de embarazo. Está disponible para iOS y Android con versión gratuita y de pago.

Una de las mejor valoradas es OvuView, que basándose en los síntomas de tu ciclo menstrual, evalúa automáticamente y realiza gráficos de tu fertilidad usando métodos reconocidos de planificación familiar. También dispone de consejos educativos y recordatorio de mañana automático para introducir la temperatura basal corporal. Solo está disponible para Android, gratuita y de pago.

Embarazo

Una o dos rayitas. Son los posibles resultados en un test de embarazo. Bueno, en casi todos, porque el test de ClearBlue ya lo anuncia con palabras: Embarazada o No embarazada. Además, es el primer y único test con una precisión equiparable a la de una ecografía en la datación del embarazo, señalando de cuánto tiempo se está (1-2, 2-3 o más de 3 semanas) con una precisión del 93%.

Y si ya estás en modo futura mamá, querrás seguir día a día tu estado. Puedes hacerlo con Embarazo +, una de las apps líderes a nivel mundial en este ámbito. Incluye todo lo que necesitas, como modelos 3D interactivos que muestran el desarrollo de tu bebé y su tamaño comparándolo con frutas y animales para que te hagas una idea; una guía sobre cada semana de embarazo, contador de patadas, registro del peso y un calendario con tus próximas citas en el Centro de Salud. Puede personalizarse, por lo que tu pareja, los futuros abuelos y tus mejores amigos pueden unirse a ella y así seguir el desarrollo de tu bebé.

Quizá no seas una mujer que se estresa mucho. Sin embargo, con los cambios hormonales, la preparación del parto, la habitación del bebé, etc., puede que en algunos momentos estés desesperada. Por eso, Id-Stress te ayudará a gestionar esas situaciones desde el móvil, aunque deberá ser un iPhone. Incorpora un programa de ejercicios de relajación y respiración para hacer en cualquier parte, técnicas de preparación para el parto o control del insomnio, por ejemplo. Y también dispone de un botón del pánico para aplicar un tratamiento corto en momentos puntuales.

Por otro lado, con la situación de pandemia que estamos viviendo, las consultas virtuales con especialistas cada vez son más frecuentes, y eso es lo que pretende Pregnantis. Es una app para solucionar cualquier duda que tengas en pocas horas a través de un chat online. Detrás de ellas se encuentran obstetras con años de experiencia. Si por ejemplo asistes a la visita de la ginecóloga, pero al salir te das cuenta de que tienes infinidad de dudas; si quieres comentar el resultado de una prueba y aún faltan días o semanas para tu cita con la matrona; o si simplemente quieres una segunda opinión, Pregnantis te puede ayudar. Al registrarte tendrás acceso a una consulta gratuita y después podrás comprar diferentes packs.

Por último, si quieres escuchar los latidos de tu bebé, tienes la opción de My Baby's Beat, para iOS, y de Baby Heartbeat Monitor para sistemas Android. Simplemente acercando el smartphone al vientre, podrás escuchar su frecuencia cardíaca y grabarla por si quieres compartirla.

Eso sí, aunque todas estas apps puedan ser muy útiles, siempre es necesario que un especialista haga un seguimiento de cada caso.

Música para el bebé

La tecnología se incluye en cualquier parte y sí, también dentro del cuerpo. Babypod es un altavoz que se introduce en la vagina para que el bebé escuche música o los sonidos que quieras, a través del smartphone u otro dispositivo de audio. Además, se pueden añadir auriculares para que tú escuches la misma melodía a la vez que él.