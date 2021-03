Dungeons & Dragons: Dark Alliance confirma fecha de estreno en ordenador y consolas

Wizards of the Coast anuncia que 'Dark Alliance', el juego de rol de acción basado en el universo de los Reinos Olvidados de 'Dungeons & Dragons', se lanzará el 22 de junio de 2021 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, y las consolas Xbox One y Series X|S. Desarrollado por Wizards Studio y Tuque Games, el título cuenta con combates en tiempo real y una dinámica de juego cooperativo, que enfrenta a Drizzt Do'Urden y sus compañeros con algunos de los monstruos del mundo de 'Dungeons & Dragons'. Gigantes de la escarcha, Beholders y Dragones Blancos vagan por la tundra helada de Icewind Dale en busca del Crystal Shard, ahora tan solo depende de los jugadores reunir la fuerza necesaria para impedir que lo reclamen y utilicen para destruir su hogar.

También se ha confirmado que, como sucede con otros títulos intergeneracionales, los jugadores que adquieran 'Dungeons & Dragons: Dark Alliance' en PlayStation 4 recibirán un código de descarga digital gratuito para que puedan actualizarlo a PlayStation 5. Los jugadores que reserven el juego en consolas Xbox One o en Xbox Series X|S únicamente tendrán que comprarlo una vez y lo recibirán en ambas plataformas a través del sistema Smart Delivery.

'Dungeons & Dragons: Dark Alliance' se anunció en 2019 en la gala The Game Awards. Sucesor espiritual de la serie de videojuegos original, presenta a los personajes creados por el autor de fantasía más vendido, R.A. Salvatore, que se abre camino a través de la tundra helada de Icewind Dale. El RPG de acción en tercera persona permitirá que hasta cuatro jugadores se enfrenten a los monstruos del multiverso Dungeons & Dragons en el papel de uno de los cuatro personajes, incluyendo el ahogado que empuña la cimitarra, Drizzt Do'Urden, o uno de sus singulares compañeros Cattie-Brie, Bruenor o Wulfgar.