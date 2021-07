Twitter permitirá hacer compras desde dentro de la aplicación

Cada vez son más las personas que compran por internet. Según el VII Estudio Anual de eCommerce, un 72% de los internautas españoles de entre 16 y 70 años utilizaron internet como forma de compra en 2020. Por ello, no es de extrañar que Twitter se haya querido sumar a esta tendencia con su nueva innovación.



Desde la aplicación han anunciado que van a comenzar a realizar pruebas para instalar de manera definitiva la opción de comprar desde Twitter. La idea es que las empresas puedan exponer sus productos en sus perfiles y el usuario, con un simple click, acceda a comprarlo.





Come to Twitter to Tweet, follow along with live events, and now...to shop.



We're testing Shop Module on iOS. Get the products you want from the places you love –– right from a brand's profile. pic.twitter.com/2ZS8v7NIWs