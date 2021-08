Los streamers piden realizar un apagón en Twitch para protestar por el acoso en la plataforma

Los discursos de odio abundan en todas las redes sociales. Cada vez son más los usuarios que cargan contra los creadores de contenido en Instagram, Twitter, YouTube, entre otras. Una situación de la cual no se libra ninguna plataforma, ni siquiera las surgidas recientemente.



Es el caso de Twitch, una plataforma de vídeo propiedad de Amazon cuya función es retransmitir videojuegos. No obstante, la que se ha convertido en la principal competidora de YouTube también ha pasado a ser un lugar donde los streamers se reúnen para conversar y difundir todo tipo de contenidos, como es el caso de creadores como Ibai Llanos o Auronplay.



We are continuing the fight. Shout out to @LuciaEverblack and @ShineyPen for helping me with this! #ADayOffTwitch September 1st, don't go live. pic.twitter.com/dU1ycC9YtM

We've seen a lot of conversation about botting, hate raids, and other forms of harassment targeting marginalized creators. You're asking us to do better, and we know we need to do more to address these issues. That includes an open and ongoing dialogue about creator safety.