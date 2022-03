El telescopio Hubble descubre a Eärendel, la estrella más lejana jamás observada

A través del telescopio Hubble es solo un puntito de tres píxeles, pero es, en realidad, la estrella más lejana y antigua nunca observada. Se trata de Eärendel, a 12.900 millones de años luz de la Tierra y formada cuando el universo aún era joven, la que será una puerta para entender la evolución estelar. Aunque ya no existe, porque explotó hace millones de años, su luz fue tan potente que aún es visible y es una estrella de récord pues, hasta ahora, la más lejana detectada era Ícaro, descubierta en 2018 a 9.000 millones de años luz.



El hallazgo que publica este miércoles la revista "Nature" ha corrido a cargo de un equipo internacional, con participación española, liderado por Brian Welch de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU) y el equipo Space Telescope Science Institute. "Hasta la fecha habíamos visto solo estrellas recientes, nunca una tan antigua como esta", que existió en los primeros mil millones de años tras el Big Bang, según explica a Efe el investigador y uno de los firmantes del estudio José María Diego, del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC).





Un nombre inspirado en Tolkien

Diego destaca la importancia del descubrimiento para entender la evolución de las estrellas y cómo se formaron las primeras, así como la e, un periodo en el que circulaban electrones libres, pero no se sabe muy bien qué fuentes de energía provocaron ese proceso., pero que condujo a todo lo que conocemos. Es como si hubiéramos estado leyendo un libro interesante, pero comenzamos en el segundo capítulo y ahora tenemos la oportunidad de ver cómo empezó todo", dice Welch, citado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).La estrella toma su nombre, autor de "El señor de los anillos", y se encuentra en una galaxia que han llamado Sunrise Arc. El equipo estima que tendría,y es mucho más brillante que este, pero habrá que esperar a que el recién lanzado telescopio James Webb esté totalmente operativo para determinar su masa, tamaño, temperatura, radio y establecer si es una estrella de primera o de segunda generación.Diego explica que las de primera generación, las más cercanas al inicio del Big Bang, solo estaban formadas por hidrógeno y helio, pues junto a un poco de litio eran los únicos elementos que había en el universo, y las de segunda contienen pequeñas cantidades de otros.y para predecir si su brillo se mantendrá en los próximos años o es temporal "se necesita estimar la masa de todas las estrellas que se encuentran en la línea de visión", señala la también firmante de la investigación Yolanda Jiménez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que ha participado en el proyecto,Hasta 2018, cuando se detectó Ícaro, nadie había pensado en buscar este tipo de estrellas, que, "son simplemente un punto de luz, sin ninguna forma", detalla Diego. De hecho, Hubble se diseñó para ver galaxias a la distancia que está Eärendel, pero no para estudiar una única estrella: "hace tres años era ciencia ficción, nadie se lo hubiera creído".Sin embargo,, un fenómeno llamado lente gravitatoria, cuyo efecto es como hacer el Hubble 70 veces más grande. "No hay telescopio en la Tierra que sea tan grande; es una combinación única". Una lente gravitatoria es una concentración de materia muy grande, en este caso un cúmulo de galaxias tan masivo que curva el espacio a su alrededor. Al pasar por esa zona, la luz se curva y actúa como una lente.Al mirar a través de esa lente gravitatoria,Eärendel está justo en una de ellas, señala Diego. La combinación entre la lente gravitatoria y Hubble, el telescopio que lleva casi 32 años proporcionado innumerables conocimientos científicos, ha hecho posible detectar esta estrella y se espera que con el James Webb pueda verse cada vez más ampliada para saber más de ella. Por el momento, Eärendel es solo un punto de tres píxeles, pero, destaca Diego, "es increíble la cantidad de información que se puede obtener de un solo puntito".