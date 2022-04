Amazon Prime Gaming publica la lista de juegos gratuitos con participación de Blizzard

Se acerca el mes de abril, y con él llega una nueva batería de juegos gratuitos que se ofrecen a los suscriptores del servicio Amazon Prime Gaming. La compañía ha dado a conocer la lista de incorporaciones a su catálogo con títulos como 'The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition', 'Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville', además de ventajas para algunos juegos con el sello Blizzard. La participación de la editora norteamericana es un elemento destacado por Amazon, ya que es la primera vez que participa de algún modo con Prime Gaming. La asociación también permitirá a los jugadores de 'Overwatch' desbloquear cuatro cajas de botín legendarias (y tres normales), así como cuatro cartas legendarias aleatorias y tres paquetes de cartas normales para 'Hearthstone'.

Juegos de Amazon Prime Gaming en abril

'The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition'; 'Plants vs Zombies: Battle for Neighborville'; 'Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge'; 'Nanotale – Typing Chronicles'; 'Guild of Ascension'; 'Turnip Boys Commits Tax Evasion'; 'Galaxy of Pen and Paper'; 'House of 1000 Doors: Family Secrets'.

Juegos disponibles en abril en Amazon Prime Gaming. ELSOTANOPERDIDO

Bonificaciones para videojuegos:

Lost Ark – Pacote Prime Gaming Raptor Mount Pack – a partir de 5 de abril;

Lords Mobile – Pack: Training Pack – 4 a 18 de abril;

League of Legends – 650 RP, 4 fragmentos de campeón, aumento de XP durante 30 días, 1 Skin misteriosa, 200 esencias naranjas, 2 fragmentos eternos de la Serie 1. – hasta el 28 de abril.

Amazon también promete contenido adicional para juegos como 'Apex Legends', 'Battlefield 2042', 'Black Desert Mobile', 'Doom Eternal', 'Fall Guys' y 'FIFA 22'. Todos estos títulos, además tienen bonos que los suscriptores de Prime Gaming pueden desbloquear, algo que también garantiza una suscripción gratuita para los productores de contenido en Twitch.