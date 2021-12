Paula Echevarría disfruta en Asturias de la primera Navidad junto a su hijo Miki

La Navidad es una época marcada por la ilusión, la magia y la alegría, especialmente para quién tiene la suerte de tener niños en casa en estas fechas.



Son días que se viven de forma especialmente intensa y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Paula Echevarría. La actriz y su pareja, Miguel Torres, se han desplazado hasta Asturias, concretamente a Candás, lugar de nacimiento de Paula, para disfrutar de la Nochebuena en familia y celebrar la primera Navidad del pequeño de la familia, su hijo Miki, que nació el pasado mes de abril.



UNA NAVIDAD ESPECIAL

CUATRO AÑOS DE AMOR Y UN HIJO EN COMÚN

Con niños la Navidad es especial y más si es la primera. Por eso,La protagonista de 'Velvet' compartió unas fotografías en su Instagram en las queEchevarría quiso acompañar la imagen de una felicitación navideña y dedicó unas palabras a su hija Daniella, que estaba pasando la Nochebuena en Cantabria junto a su padre, David Bustamante:decía la intérprete., a la que adora, tal y como ha explicado Paula Echevarría en más de una ocasión y existe una conexión única entre ambos.Sin embargo, al pequeño no le faltó atención y e, que no escatimaron en atenciones y lograron fascinarlo con un peluche de Mickey Mouse.Parece que Miki se lo pasó en grande durante las celebraciones, tanto, que, que no dudó en bromear sobre la imagen en sus redes sociales:escribía divertido Miguel Torres junto a una foto con su hijo.El pequeño Miguel es el único niño en su familia materna y puede presumir de ser el centro de atención de las chicas de la casa, sus primas Leire y Aitana y su hermana Daniella.Miguel Torres y Paula Echevarría comenzaron su relación hace casi cuatro años, y en la primavera de este año daban la bienvenida a su primer hijo en común.y comenzarán el 2022 con un nuevo motivo para celebrar, su cuarto aniversario.semanas después de un encuentro en el cumpleaños de una amiga que ambos tenían en común, dónde se dieron cuenta de que había una conexión especial entre ellos.La propia Paula contó que estuvieron hablando por teléfono durante más de cinco horas y se dieron cuenta de que lo suyo era diferente: "" y d" explicó en su momento la protagonista de 'Gran Reserva'.