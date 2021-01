Cerveza Morlaco Navarrería y las croquetas de jamón Fridela, premios en Europa y España

La cerveza Morlaco Navarrería y las croquetas de jamón Fridela han sido distinguidas en un concurso europeo y en un ranking de la Organización de Consumidores y Usuarios de España.

Navarrería ha recibido el Sello de Oro a una de las mejores cervezas de Europa en el concurso Europe beer trophy, celebrado entre Alemania y Luxemburgo, mientras que Fridela ha sido valorada como la empresa que elabora "las mejores" croquetas de jamón de España.

Asimismo, la revista británica Lux life ha elegido a esta cervecera Navarra como una de las fábricas de cerveza más destacadas del panorama europeo, dentro de los premios Food & Drink Awards 2020, al reconocerla como Craft Brewery of the year (cervecera artesana del año) en los premios celebrados en la ciudad de Burton upon Trent, famosa por sus fábricas de cerveza.

La variedad Navarrería es una American Pale Ale de color ámbar profundo, con un ligero punto a caramelo y un sabor intenso a pan y cereales que se complementan con el toque floral proveniente de los dos lúpulos que se utilizan para la receta: Cascade y Nugget.

Se trata de una de las diez variedades fijas elaboradas por Morlaco, marca con varios premios a nivel europeo e internacional y con siete años de andadura en su fábrica de Mutilva.

En Europe Trophy, el mayor concurso del sector del vino y las bebidas espirituosas a nivel europeo, que ahora premia también a las mejores cervezas artesanales, participan bebidas de hasta 45 países y 85 jueces entre distribuidores, importadores, retailers y someliers, realizan catas a ciegas puntuando la calidad de las elaboraciones.

El galardón distingue la cerveza "Navarrería como una de las mejores cervezas de Europa en 2020" premio que se suma a otros sellos Oro que la marca Morlaco ha conseguido en Londres en el World Beer Awards de 2018 y 2019 y en el Concurso Internacional de Lyon en 2018.

Por otra parte, la revista británica Lux Life, que celebra una vez al año los premios Food and Drink Awards, ha otorgado en su edición de 2020 a Morlaco el premio a la cervecera artesana del año.

Estos premios valoran el desempeño comercial, longevidad del proyecto, crecimiento, trayectoria e innovación en una de las industrias mas competitivas del mundo para poner elogiar y poner en valor a aquellos que arriesgan y van más allá, también en este difícil año de pandemia en el que muchas empresas del sector de la alimentación y la industria de las bebidas se han enfrentan a una situación sin precedentes.

En el caso de las croquetas de jamón de Fridela, la OCU ha valorado 20 marcas diferentes presentes en los supermercados de todo el país, donde la marca de Tudela ha obtenido 61 puntos y elogiosos comentarios, entre ellos que son "unas croquetas fogosas por la cantidad de ingredientes que están en su interior".

Fridela lleva desde 1989 comercializando a nivel nacional e internacional las recetas heredades su abuela Carmen, con "los cambios estrictamente necesarios para que, en el fondo, nada cambie".