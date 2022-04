Mugaritz recuerda que el embrión humano simulado no está ni estará en su menú

Ante las críticas recibidas por un plato que reproducía un embrión humano de tres meses en una comida privada celebrada en Madrid, el restaurante Mugaritz, con dos estrellas Michelin, ha recordado que "nunca ha formado ni formará parte" de su propuesta gastronómica.





A raíz de la información no contrastada sobre Mugaritz que se ha difundido en las últimas horas, nos vemos en la obligación de aclarar lo siguiente. Abrimos hilo ?? — Mugaritz (@Mugaritz) April 5, 2022

En un comunicado difundido este martes por redes sociales y recogido por Efe, detallan desde el restaurante de Andoni Luis Aduriz que se trata deque se utilizan como ejercicio interno para explorar los límites de la contradicción humana y no como parte del menú degustación en ninguna de las temporadas".El texto se hace público después de que, además dela asociación antiabortista Instituto de Política Social haya anunciado este martes que llevará a Aduriz a los tribunales "por incitar al odio" si en 24 horas no pide perdón y lo retira de la carta.Según el restaurante, durante seis meses al año su departamento de creatividad trabaja en el diseño de los platos que conformarán el menú de la siguiente temporada, pero no todos llegan a servirse.Por ello, desde su creación en 2015,que permitían generar un contexto de diálogo y reflexión, tales como seminarios universitarios, eventos privados u otros foros", como ocurrió en Madrid, donde fue invitado a ofrecer su versión del cocido en un restaurante en una comida privada.De hecho, añaden,y, cuando fue creado hace siete años era un molde de gominola hecho de pasta de habas y achiote (una especia) con caldo de jamón y habas.El que sirvió en la capital estaba elaborado deen su personal versión del cocido en la que las carnes estaban liofilizadas y dispuestas sobre una crema emulsionada con grasa de pollo y las verduras cocinadas durante tres días a 90 grados.Desde Mugaritz lamentan "profundamente" que se hayan difundido "por terceros informaciones no contrastadas e imágenes" que han podido "herir sensibilidades" porque "con ninguna de sus creaciones y bajo ningún pretexto persigue ese fin".