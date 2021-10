Paris Hilton reclama ante el Congreso de EEUU leyes que velen por los adolescentes en centros de rehabilitación

Paris Hilton urgió este miércoles 17 de octubre al Congreso de Estados Unidos a aprobar leyes que protejan a los adolescentes detenidos en centros de rehabilitación. Su objetivo es que nadie más sufra lo que ella padeció cuando con 16 años fue retenida en cuatro internados para jóvenes problemáticos en los que asegura que recibió abusos verbales y físicos junto a otras compañeras.



En carne propia

En su comparecencia ante la prensa, Hilton advirtió de que "hoy vengo aquí no como París, sino como una sobreviviente". Relató algunas de sus experiencias, entre las que destacó su toma de contacto con estos centros: "Me desperté con dos hombres grandes en mi habitación", que le preguntaron si "quería ir por el camino fácil o por el camino difícil". Entonces pensó que la estaban secuestrando, pero literalmente la sacaron su casa y la enviaron a un centro de atención residencial, lo que ella llamó "la industria de los adolescentes en problemas".

"Durante 20 años no pude dormir por la noche, mientras los recuerdos de violencia física, el sentimiento de soledad y la pérdida de compañeras pasaban por mi mente cuando cerraba los ojos", narró Hilton en una rueda de prensa fuera del Congreso.

Vestida de negro y con gafas de sol, volvió a narrar los abusos que sufrió en un esos cuatro internados, incluido uno en Utah, algo que reveló por primera vez en el documental de 2020 This Is Paris. "Me estrangularon, me abofetearon, personal masculino me observó en la ducha, me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico, no me dieron una educación adecuada y me detuvieron en confinamiento solitario en una habitación cubierta de arañazos y manchada de sangre", narró.



Proyecto legislativo

Hilton, que compareció acompañada por su pareja Carter Reum, por la directora de relaciones con el gobierno de la ONG Breaking Code Silence, Caroline Cole, y, entre otros, de los congresistas por Oregon, Jeff Merkley y de Connecticut, Rosa DeLauro.

Pidió cambios radicales para la "industria" que se encarga de reformar por petición de los padres o tutores legales a "jóvenes problemáticos" que son encerrados en diversas instalaciones, desde internados hasta campamentos.

El congresista Ro Khanna y el senador Jeff Merkley, ambos demócratas, aprovecharon el momento para anunciar que pronto presentarán en el Legislativo una Ley de Responsabilidad por el Cuidado Congregado, que establecería una declaración de derechos con protecciones para los niños en tales instalaciones