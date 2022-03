Raquel Bollo, rota, abandona la televisión: "No tengo más fuerzas"

Raquel Bollo no puede más ante la avalancha de críticas que se han vertido hacia ella desde 'Sálvame' y esta tarde ha decidido abandonar su puesto como colaboradora en 'Viva la vida'.

La exmujer de Chiquetete ha pasado una de sus peores semanas tras la publicación de unas declaraciones de su casero en las que aseguraba que le debía más de 200.000 euros.

Emma García ha contado que se ha encontrado a una Raquel Bollo destrozada: "Me la he encontrado muy afectada. La gente tiene que saber cómo somos fuera de las cámaras. Raúl y yo hemos visto a una mujer derrotada, desconsolada y llorando a lágrima viva".

Emma García y Raquel Bollo, esta tarde en 'Viva la vida'. T5

Aunque Raquel Bollo ha afirmado que ella se siente "muy agusto en este programa", reconoce que está "cansada". "Soy una mujer fuerte y tengo fuerzas, pero las quiero gastar en mi vida de fuera y en mis proyectos que me hacen sentir bien", ha comentado la colaboradora.

"No tengo más fuerzas para seguir justificando, dando explicaciones... Yo no se las pido a nadie. Soy consciente que hay informaciones, que incluso tienen que salir. Siempre he dado respuesta a todo, pero yo no voy a estar toda mi vida demostrando", ha dicho la amiga de Isabel Pantoja.

La guerra mediática que ha comenzado 'Sálvame' va a acabar en los tribunales, puesto que esta es la decisión que ha tomado Raquel Bollo: "Lo demostraré donde lo tengo que demostrar". Así pues, el programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco ha decidido no mostrar ninguna imagen de las acusaciones que se han hecho esta semana desde el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez hacia la colaboradora, puesto que se va a judicializar próximamente.