Juncal Rivero: "Buscamos algo más que belleza, queremos talento"

Los requisitos que se exigían en aquel entonces para intentar ser Miss España eran ser española, soltera y tener entre 16 y 25 años.

Los premios, ser portada de un conocido periódico, una joya por valor de 6.000 pesetas de la época y un viaje a París con los gastos pagados para asistir al certamen Miss Europa.

El 25 de enero de 1929 se celebró el denominado Señorita de España, con la presencia de veinticinco aspirantes y un jurado formado, entre otros, por el escultor Mariano Benlliure. La elegida fue la valenciana Pepita Samper.

El éxito de este primer concurso propició su celebración hasta 1935. Años después, en 1960, y ya con el nombre actual de Miss España, regresó. Año tras año se fue afianzando y muchas misses se convirtieron en referentes femeninos de la época, cosechando grandes éxitos a nivel profesional.

En 1996 nacía Mister España, con el gallego José Ramón Villa como primer ganador. Hace unos años, en 2011 y por causas diversas, dejaron de celebrarse los dos, hasta que en 2018 se produjo un cambio en la estructura empresarial con una nueva filosofía de formato, adaptándose a las nuevas tendencias que se exigen en la actualidad. Una nueva etapa y una imagen renovada que intentará convertir este certamen en un referente de belleza y talento.

Este año, los dos concursos oficiales regresan conjuntamente de la mano de la que fuera Miss España 1984, Miss Europa 1985, modelo y presentadora, Juncal Rivero, que es la licenciataria y directora general del certamen.

¿Por qué vuelven a celebrarse estos dos certámenes?

Aparte de ser un espectáculo en sí mismos, es una marca que hacía una labor muy bonita; conmigo y con otras ganadoras y ganadores también la hizo, porque nos permitió acercarnos a nuestro sueño profesional y desarrollarlo, en muchos casos, con fortuna. Pienso que se puede recuperar porque es una marca que todo el mundo conoce, tiene más de ciento setenta millones de entradas en Google, y como empresa puede tener un desarrollo importante si se hacen las cosas bien.

¿Por qué pensaron en usted como directora?

En realidad soy la licenciataria de las marcas oficiales, es decir, tengo derecho a su uso y explotación. Creo que haber vivido la experiencia de primera mano es importante para poder hacer los cambios necesarios y actualizar el certamen a nuestros días.

¿Ilusionada?

Por supuesto, porque es un gran reto. No está siendo fácil, pero ya hemos dado un paso muy importante. El 19 de enero se celebró en Madrid, en el Hotel Puerta de América, por primera vez en la historia de los certámenes, la elección de la casi totalidad de las autonomías, en un mismo día, en el mismo sitio y con la participación conjunta de chicas y chicos.

¿Por qué realizan los dos certámenes a la vez?

Miss y Mister España van a ir a partir de ahora de la mano, por la igualdad y en este caso más para los chicos, para los que su participación, históricamente, ha estado menos valorada.

Hay muchos cambios en las bases, ¿cuáles son los más significativos?

Adaptarnos a los tiempos y dar más oportunidades. Por ejemplo, se ha ampliado la edad de participación hasta los 30 años, no importa tu estado civil o si tienes hijos, se admiten tatuajes siempre que no sean ofensivos€.

¿Va a ser la transparencia uno de los pilares fundamentales?

No lo concibo de otro modo.

Ha desaparecido la figura de los delegados en las comunidades autónomas, ¿por qué?

En principio creo que es mejor tener el control desde la central para que todo se desarrolle con la idea original. Lo que estoy buscando son agencias de moda, actores, etc, en las autonomías, para que se puedan ocupar en sus zonas de sus ganadores y ganadoras autonómicos, ayudándoles en su promoción, preparación y temas profesionales, pero esas agencias no serán organizadores de las galas.

¿Cómo encontraron a los candidatos?

A través del anuncio en redes sociales, buscando una forma de llegar a más personas, y con inscripción online.

¿Cómo se seleccionó a los finalistas?

Fueron elegidos a través de una votación doble, una votación popular vía online con un 40% de los votos y otra realizada por un jurado profesional que sumó el 60%.

En la web ya se encuentran los finalistas de las distintas comunidades autónomas, pero faltan autonomías y en algunas incluso candidatos, ¿por qué?

Realmente fue un reto, casi un experimento, porque hemos arrancado de cero después de nueve años sin celebrarse el oficial. Las chicas y los chicos más jóvenes están un poco confusos con tanto certamen que ha estado utilizando la ausencia de la marca para crear otros nuevos. Por lo tanto, no era fácil encontrar candidatos. Nos faltan Ceuta, Baleares y Cantabria, y alguna Miss o Mister de tres comunidades que no vinieron a última hora y no los pudimos sustituir. Los que faltan serán seleccionados, en principio en sus propias autonomías, para llegar al nacional con todas y todos los candidatos. Aún así creo que fue toda una proeza reunir a tantas autonomías a la vez con sus tres candidatos finalistas.

Ya hay tres finalistas, tanto para Miss como para Mister, que fueron elegidos a través una votación popular vía online y otra realizada por un jurado. ¿Quién forma ese jurado?

Profesionales de distintos campos que pueden aportar visiones diferentes. El fotógrafo de moda Juan Martín, la coach y escritora Paz Cala, el entrenador personal Jorge Gutiérrez, el vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios Antonio Magraner, el licenciando en arte dramático, actor y director de la escuela de formación Actores Madrid Manu Hernández, la representante de celebrities Leles Padorno, y el experto en administración de empresas, en dirección comercial, marketing y escritor Antonio Reina.

¿Dónde se va a celebrar la gala final y qué premios se van a llevar los ganadores?

Esa gala aún no está cerrada y ahora, con las circunstancias que nos está tocando vivir y siendo muy realista, veo complicada cualquier gestión a corto plazo. Los ganadores y las ganadoras recibirán durante este año, aparte de los premios en metálico y demás regalos de empresas colaboradoras, la posibilidad de formarse con profesionales de la interpretación, la comunicación y la moda, y también cursos de idiomas y cursos de inteligencia emocional, para que tengan herramientas para enfrentarse a su nueva situación laboral y personal.

¿Cómo será la dinámica de la gala final?

Mi ilusión es convertirla en un talent show donde las y los candidatos puedan mostrarnos su personalidad, su talento o su potencial, y añadir todos esos valores a su belleza, y que sea el público el que, junto a un jurado, decida quiénes son los merecedores de ganar el certamen. Aunque podríamos hacerlo más simple, porque para eso es un certamen de belleza, buscamos algo más, queremos talento. Para mí, este certamen tiene como objetivo no solo que te digan que eres la más o el más guapo, sino que además los candidatos tengan una visibilidad que de otra forma tal vez les sería muy difícil conseguir. No estoy diciendo que esta sea la única opción, pero sí una opción. Si no puedo hacer el talent show, el certamen será televisado en todos los casos y buscaremos la forma de dar a conocer las cualidades de los participantes.

A raíz de desaparecer estos dos certámenes oficiales muchos otros concursos de belleza vendían los suyos casi como si fueran Miss y Mister España€

Así es, durante este tiempo se ha estado utilizando la marca incluyendo alguna palabra más en su denominación e intentando venderse como el original. A esto hay que sumar que algunos medios de comunicación tampoco se aclaraban y daban por hecho que en esos cinco o seis certámenes se elegía a la Miss o al Mister oficiales. Lo único que quiero aclarar al respecto es que hay que intentar poner las cosas en orden y explicar a los jóvenes que este es el certamen oficial, el original, el que nació en 1929, que regresa y que desde el 2011 no ha vuelto a haber ninguna Miss, ni ningún Mister, ni provincial, ni autonómico, ni nacional, ya que estas son marcas registradas y no se pueden utilizar, salvo incurriendo en una infracción contra la propiedad industrial e intelectual.

Si las feministas le critican, ¿cuál será su respuesta?

Con la pregunta así formulada puede parecer que yo no lo soy. Yo también busco y apoyo la igualdad en todos los ámbitos y circunstancias, por eso este año, por ejemplo y como te comentaba, Miss y Mister se celebran juntos. De todas formas, para responder a la pregunta centrándonos solo en la mujer, creo que estamos en la misma corriente de pensamiento y es que las mujeres nos podamos mostrar cómo, dónde y cuando queramos sin temor a ser enjuiciadas o prejuzgadas. Por lo tanto, nadie puede ver con malos ojos que una mujer se presente a un certamen de belleza, de lo contrario se estaría coartando su libertad para elegir, una vez más.

PERSONAL

Lugar de nacimiento: Valladolid.

Signo zodiacal: Virgo.

Carrera en la moda: En 1983 ganó los concursos de belleza Miss Valladolid y Miss Castilla, y en 1984 el de Miss España. Un año después, se alzaría con el título de Miss Europa. Inicia su carrera como modelo desfilando en las pasarelas de París y Nueva York.

Espectáculo: En 1986 debuta como actriz en la serie Segunda enseñanza de TVE. A partir de aquí es habitual verla en series, concursos e incluso como presentadora. Como actriz de teatro hizo su primera incursión en la comedia Desconcierto, de Santiago Moncada, junto al actor Arturo Fernández. En la actualidad, es la licenciataria de las marcas Miss y Mister España.

Proyectos futuros: Seguir trabajando en su profesión y compaginarlo con dos grandes retos, el certamen y su canal de televisión.

Web: www.missymisterespana.org

EN CORTO

¿Una virtud?: "La puntualidad".

¿Un defecto?: "La falta de memoria".

¿Una afición?: "Las manualidades".

¿Qué valora de la gente?: "La nobleza".

¿Una película?: "Memorias de África, de Sydney Pollack".

¿Una comida?: "Los erizos de mar".

¿Una bebida?: "Un buen vino".

¿Un lugar para vivir?: "España".