El estilo de... Leonor Watling

Leonor Elizabeth Ceballos Watling nació en Madrid el 28 de julio de 1975. Es hija de un economista gaditano y de una mujer, de quien adoptó su apellido artístico, de nacionalidad británica. El primer deseo profesional de Leonor fue ser bailarina, pero tuvo que abandonar su propósito a causa de una lesión de rodilla. Como actriz hizo sus primeros pinitos en teatro amateur en diversos centros culturales.



En 1993 debutó en el cine con 'Jardines colgantes', de Pablo Llorca, y actualmente se ha convertido en una habitual de la gran y pequeña pantalla participando en proyectos como 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar, 'Mi vida sin mí', de Isabel Coixet, y 'En la ciudad', de Cesc Gay, además de en la comedia francesa 'Mauvais esprit', de Patrick Alessandrin.



También ha participado en 'Tirante el Blanco' (2006), 'Salvador' (2006), 'Los crímenes de Oxford' (2008) y 'Lezione 21' (2008) entre otras muchas. En casi ninguna de ellas Leonor es la protagonista, y es que recientemente ha declarado que le ofrecen "mejores papeles secundarios que protagonistas".



Al margen de la danza o la interpretación, la madrileña es una amante de la música, especialmente del soul y el jazz. Ha formado parte de diversos grupos, entre ellos la Sociedad Protectora del Soul, y sobre todo de Marlango.



¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?



Porque acaba de estrenar 'Nasdrovia', la nueva serie original de Movistar+ junto a Globomedia; seis episodios a base vodka y blinis, mafia rusa y crisis de los 40, en clave de comedia. En esta aventura, la actriz se acompaña de Hugo Silva, Luis Bermejo y una fantástica tropa de actores internacionales.





Es la gran abanderada del. Reconoce que las alfombras rojas no son lo suyo, que se pone nerviosa y que no entiende las exigencias que hay ahora en esos eventos. Cualquiera lo diría, porque brilla con una luz especial, y lo más importante, sin artificios y sin perder nunca esa frescura que ha convertido en marca de la casa. Para los conciertos junto a su grupo Marlango, su imagen se vuelve más sofisticada y el maquillaje se intensifica,. Reconoce que antes hacía pilates, pero que lo ha dejado porque, como el resto de los mortales, es desorganizada y le da pereza.Totalmente inolvidable el vestidazo rojo firmado pory con aperturas cut out que lució en los Goya en 2018. La manga larga del vestido y el bolso de mano dehicieron el resto.Su estilo es muy natural. Lo habitual es que a diario no vaya maquillada y suele llevar el pelo recogido. Cuando se trata de ir a eventos y promociones, suele echar mano de. Nada que le haga perder su frescura. Su maquillaje se centra en eliminar las ojeras y dar un simple toque de blush en sus mejillas.Su pareja es el cantante uruguayo(nacido en 1964). Tuvieron un hijo en el año 2009 al que llamaron Luca. Dos años después, en el 2011, nació su hija Lea.En alguna ocasión ha declarado que para los grandes eventos se deja asesorar por profesionales.ha sido el estilista que ha firmado sus looks más memorables, y de hecho es la persona que se esconde tras los estilismos de muchas de las actrices más famosas de España:...Las botas. De hecho, reconoce no ser demasiado amiga de las deportivas.