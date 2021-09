El estilo de... Sarah Jessica Parker

¿Quién es ella?

Sarah Jessica Parker nació el 25 de marzo de 1965 y creció en Ohio, en una familia de ocho hermanos. Estudió canto y danza, y gracias a ello fue elegida para aparecer en la obra de Broadway The Innocents. Posteriormente se unió al elenco de The Sound of Music, antes de encabezar el cartel de la obra Annie. Debutó en la pequeña pantalla con el telefilme Mi cuerpo, mi hijo (1982), pero su éxito mundial llegó en 1998 al convertirse en la protagonista de la serie Sexo en Nueva York, donde interpretaba a Carrie Bradshaw, una columnista especialista en sexo. Este trabajo le valió cuatro Globos de Oro a la mejor actriz de serie musical o comedia y el papel más famoso de su carrera. Finalizada la serie protagonizó algunas comedias con éxito desigual, pero su más rimbombante aparición en la gran pantalla llegó con la adaptación cinematográfica de la serie que la consagró, Sexo en Nueva York: La película (2008), y su secuela, Sexo en Nueva York 2 (2010).

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque desde principios de año es oficial que vuelve Sexo en Nueva York y su legión de fans se ha vuelto literalmente loca. Ya se sabe que la nueva serie se llamará And Just Like That..., constará de diez nuevos episodios, y se podrá disfrutar en HBO Max.

Vida personal

Además de ser una de las celebrities más reconocidas en el mundo de la moda, Parker se ha declarado feliz también con su vida personal. Lleva casada con Matthew Broderick más de dos décadas (aunque en 2008 tuvieron una gran y sonada crisis por una infidelidad de él) y juntos forman una familia numerosa con su tres hijos, James, de 18 años, y las gemelas Marion y Tabitha, que vinieron al mundo en 2009 a través de un vientre de alquiler. Antes de casarse mantuvo una relación con Robert Downey Jr. entre 1984 y 1991.

¿Cómo es su estilo?

Sarah Jessica Parker ha conseguido convertirse en un verdadero icono de moda. Se caracteriza por tener un gusto exquisito a la hora de combinar prendas (aparentemente imposibles) y conseguir looks rotundos que derrochan buen gusto. Es habitual en los front row de los principales desfiles de moda, ocupa los primeros puestos en los ránkings de las mejor vestidas y nunca deja indiferente a nadie con sus estilismos, convirtiendo en tendencia todo aquello que osa lucir. Sus apariciones vestida por Oscar de la Renta, Valentino o su gran amigo y aliado, el fallecido Alexander McQueen, ha dejado estilismos que merecen pasar a la historia de la moda.

¿Tiene estilista?

El nombre de Sarah Jessica Parker estará por siempre unido a Sexo en Nueva York y al de Patricia Field, estilista de la serie y una de las más excéntricas y geniales de la Gran Manzana. Ella fue la artífice de cada uno de los estilismos del personaje de Carrie Brandshaw, y ha vestido con igual genialidad a la actriz que lo interpreta.

¿Su mejor 'look'?

El último que se ha filtrado de los que luce la actriz en la tercera parte de Sexo en Nueva York (en la imagen). Se trata de un espectacular vestido camisero midi en color fucsia firmado por Carolina Herrera. El vestido se combina con unos tacones negros y un cinturón negro de tachuelas que aporta al conjunto un toque más rockero, en contraste con el vestido rosa.



Sarah Jessica Parker.

¿Y para el día?

Sus elecciones para el día a día no pasan desapercibidas, pues pese a apostar por prendas casual como vaqueros o blazers, siempre las combina con complementos que le aportan un toque elegante y distinguido, como sus icónicos e inseparables stilettos.

Su prenda fetiche

Los mentados stilettos, concretamente los archiconocidos Manolos. Ella misma ha creado una firma de zapatos: SJP.