Un empresario da cuatro días extra a los empleados que no fuman

Reino Unido - La dirección de una empresa de logística de Reino Unido recompensará con 4 días extras de vacaciones a sus empleados no fumadores. El jefe de la compañía, Don Bryden, sacó la idea de una publicación que vio hace meses en las redes sociales, con la sugerencia de que los empleados que no fuman deberían recibir días extras de vacaciones. Fue entonces cuando empezó a observar el comportamiento de sus trabajadores, llegando a la conclusión de que los fumadores se tomaban recesos de hasta 10 minutos por cada cigarrillo fumado. Algunos de ellos llegaban a fumar entre 6 y 10 cigarrillos diarios, lo que quiere decir que trabajaban al menos una hora menos que el resto. En cuanto a los no fumadores, permanecían en su lugar de trabajo, por lo que pensó que deberían ser compensados. Tras el anuncio, muchos empleados prometieron dejar de fumar a cambio de los días extras, aunque su jefe les explicó que no sería tan fácil. "Si pueden dejar de fumar durante 12 meses, les daré los cuatro días adicionales" les prometió.Un español destroza un Picasso en Londres al grito de "Viva Murcia"

Reino Unido - Un hombre de 20 años es acusado de haber dañado el cuadro de Pablo Picasso, Busto de una mujer, expuesto en la Tate Modern de Londres y valorado en 23,5 millones de euros. El detenido es de San Javier (Murcia). El joven anunció en redes sociales la fechoría, sin citarla expresamente, y compartió una carta donde se despedía de sus amigos, asumiendo que iba a pasar un tiempo fuera de casa. "Pensaréis que es impulsivo y de la nada, pero son más de 3 años de planificación. Siento no haberme despedido de muchos de vosotros, los de mi pueblo, Salinas, Larios, Pablo Pulpo... La mitad me hubierais asesinado", dice el joven en su carta. "No creo que llegue a ser uno de los mejores de nuestros tiempos, pero sí el más prolífico, y espero volver en un par de años habiendo conseguido todo lo que creíais que era capaz de conseguir y más", dice el joven, que firma como "el Indiako d'el Mirador" y explica a sus seguidores: "Si queréis contexto, mirar noticias del @Tate (museo de arte)", para despedirse con un "Viva Murcia y Viva El Mirador".