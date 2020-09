Una mujer pesca un lucio de récord que medía más de un metro

Una mujer pescó un lucio europeo (Esox lucius) de 1,1 m de largo y 13 kg de peso, logrando un récord en Connecticut (EEUU), según informó el Departamento de Energía y Protección Ambiental del estado. Se trata de una marca inusual, ya que estos peces no suelen llegar a los 90 centímetros de largo en edad adulta, y algunos incluso se quedan en los 50 centímetros. La hazaña ocurrió mientras Leslie Slater navegaba con su familia en kayak por el embalse de West Branch. Tras un momento de calma sintió que algo tiraba con fuerza y casi le rompe la caña. Inicialmente pensó que el anzuelo se había enganchado en el fondo del lago, pero al tirar del hilo se sorprendió al ver el ejemplar de "increíble" tamaño. "Todavía no puedo creer que lograra meterlo en mi kayak sin volcarme, o sin que me mordiera los dedos de los pies", asegura. Slater no tenía la intención de quedarse con el lucio, pero sus intentos de revivirlo y liberarlo fallaron. Pensó entonces que por las dimensiones del animal podría ser un récord potencial. Después de que las autoridades expertas lo revisaran y midieran, resultó que había empatado una marca estatal establecida en 1980, un logro que le hará merecedora a Leslie de un reconocimiento en los próximos meses.