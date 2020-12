Una disculpa de Marilyn Monroe a Joe DiMaggio se vende por 350.000 euros

eeuu – Una carta de disculpa de la icónica Marilyn Monroe a su entonces marido, el jugador de béisbol Joe DiMaggio, se ha vendido en una subasta en Nueva York por 425.000 dólares (350.000 euros), cuadriplicando el precio máximo que habían estimado los expertos. La íntima misiva, escrita a mano sobre la parte trasera de un recibo de una tintorería, tenía tanto significado para el deportista que guardó la nota en su cartera y la llevaba con él, algo que es visible por el frágil estado del pequeño trozo de papel, que de hecho quedó dividido en cuatro secciones. "Querido Joe, ¡sé que no tenía razón! Actué de esa forma y dije esas cosas porque estaba dolida, no porque de verdad lo sintiera, y fue estúpido por mi parte estar dolida porque en realidad no había razón suficiente para ello... de hecho, ninguna", reza la carta de la actriz. "Por favor, acepta mi disculpa y, por favor, no, no, no, no estés enfadado con tu nena, que te quiere mucho. Con mucho amor, tu esposa (de por vida), Mrs J.P DiMaggio", dice la intérprete en el breve texto, que fue encontrado dentro de la cartera de DiMaggio junto con fotos de la familia y billetes de una divisa extranjera. Aunque los expertos de Christie's, la empresa que subastó el artículo, estimaron para la pieza un valor de entre 50.000 y 100.000 dólares, la carta se acabó vendiendo al mejor postor por 425.000 dólares. Según Christie's, el texto "corrobora la amorosa pero difícil relación" de Monroe y DiMaggio, que estuvieron casados durante nueve meses en 1954, y es otra prueba de que con su matrimonio no trataban de buscar la atención de la prensa. Marilyn Monroe y Joe Di Maggio se casaron en 1962 y se separaron a los nueve meses, pero nunca rompieron del todo su relación de amistad, sobre la que se especuló mucho en la época.