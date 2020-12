Un perro pierde la vida al salvar a un niño acechado por un lobo

rusia – Una cámara de seguridad registró la semana pasada el momento en que un niño de la localidad rusa de Sindor, en la república de Komi, se salvó de ser atacado por un lobo gracias a su pequeño perro de raza jack russell terrier, informan medios locales. El menor se había escondido detrás de un banco cubierto de nieve mientras jugaba al escondite cuando, sin advertirlo, apareció el depredador y comenzó a acecharlo, acercándose a escasos metros. En ese momento la mascota se enfrentó al lobo, el cual la arrastró al bosque. Posteriormente el perro fue encontrado por sus dueños, herido entre los árboles, y murió en una clínica veterinaria.





A small terrier saved a 10-year-old boy from a wolf in the village of Sindor in the Komi Republic. The child noticed the predator in the street and hid behind a snowdrift. The wolf began to get closer and was only a couple of meters away from the boy... #Dog #dogs pic.twitter.com/6BX6Q1jiyf