Roma abre su primera máquina expendedora que cocina pizza

Parece una máquina expendedora normal en una calle de Roma, pero no lo es: sirve una pizza recién hecha en sólo tres minutos, durante los cuales los clientes pueden ver incluso como se amasa la harina y como se hornea. Se trata de Mr. Go, la primera pizzería automática que sorprende en la capital italiana. Mr. Go abre todos los días de la semana durante 24 horas y vende cuatro pizzas diferentes: margarita (sola, con panceta o con salami picante) y cuatro quesos, a precios que oscilan entre los 4,50 euros y los 6. La máquina mezcla la harina con agua para obtener una masa de 160 gramos, que se prensa para darle la típica forma redondeada de las pizzas, y después le añade los ingredientes, envasados al vacío, hasta el momento de cocción en un horno a 380 grados. Todo en un proceso a la vista del cliente, que recibe su pizza dentro de una caja en tres minutos.