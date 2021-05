La UE autoriza por primera vez el consumo alimentario de un insecto

La Unión Europea ha autorizado por primera vez el consumo de un insecto como alimento, en este caso de gusano de la harina o larva de escarabajo oscuro (Tenebrio molitor larva), ya sea como snack o como ingrediente para elaborar otros alimentos. El consumo de este insecto ha sido aprobado por los expertos de los Estados miembros, reunido en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la UE. Bruselas había propuesto su autorización tras conocer la opinión de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Este organismo determinó en enero de este año que el consumo de este insecto por parte de humanos "no es perjudicial desde el punto de vista nutricional", así como que "no existen problemas de seguridad". También descartó problemas relacionados con la estabilidad del alimento siempre que éste cumpla con unos límites específicos. La EFSA advirtió, no obstante, que el consumo del gusano de la harina puede provocar reacciones alérgicas a sus proteínas en personas alérgicas a los crustáceos o a los ácaros del polvo.